Article sponsorisé par RED by SFR

RED by SFR proposait déjà l’une des offres les plus compétitives du marché. Pendant le Black Friday, l’opérateur vert propose tout simplement la meilleure offre du marché. Son forfait mobile passe à 100 Go, toujours à 12 euros par mois.

Pour le Black Friday, RED by SFR gonfle son forfait mobile sans en augmenter le prix. Pour 12 euros par mois, il donne l’accès à 100 Go de données mobiles ainsi que tout ce que l’on attend d’un bon forfait de 2019. Attention, l’offre n’est valable que jusqu’au dimanche 1 décembre à 23h59.

Découvrir le forfait mobile 100 Go à 12 euros de RED by SFR

100 Go de data à 12 euros

Le forfait mobile de RED by SFR était un incontournable à bien des égards, il le devient encore plus lors du Black Friday. Il offre tout simplement l’un des meilleurs rapports débit-prix qu’il est possible de trouver actuellement. Mais surtout, le tarif de 12 euros est garanti à vie, ce qui signifie que le prix n’augmentera pas au bout d’un an comme c’est actuellement le cas chez la concurrence. Dans cette offre, vous retrouvez :

Appels, SMS et MMS illimités

100 Go de données mobiles à utiliser en France chaque mois

L’option SFR Sécurité + Password offerte (un antivirus et un gestionnaire de mot de passe)

Le forfait 100 Go à 12 euros par mois inclut également de quoi voyager en toute sérénité avec :

une enveloppe de 8 Go de data à utiliser depuis l’Union européenne et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités depuis l’Union européenne et les DOM

Ce forfait est très complet tel quel, mais il propose également une option supplémentaire à 5€/mois (annulable à tout moment) permettant de bénéficier de 15 Go de data aux États-Unis, au Canada, mais aussi en Suisse.

Venir pour un forfait, repartir avec un smartphone

En plus de proposer une offre sur son forfait mobile, RED by SFR fait également fondre les prix de plusieurs smartphones. Ainsi, sur la boutique de RED by SFR, il est possible de trouver :

Changer de forfait mobile : c’est très simple !

Cela n’a pas toujours été le cas, mais il est devenu très simple de changer de forfait mobile. Les formalités sont réduites au strict minimum, et cela devrait ravir les personnes atteintes de phobie administrative. Lors de la souscription au forfait RED by SFR, l’opérateur va vous demander votre identifiant RIO. Cet identifiant RIO sert à deux choses. La première, c’est qu’il permet de conserver le même numéro de téléphone lors d’un changement de forfait mobile. La seconde, c’est qu’il enclenche automatiquement le changement d’opérateur.

En indiquant l’identifiant RIO lors de la souscription, RED by SFR s’occupe de transférer la ligne et de résilier l’ancien abonnement. Pour obtenir l’identifiant RIO, il suffit de composer le 3179 avec la ligne téléphonique concernée.

