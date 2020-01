B&You veut faire mieux que RED avec son nouveau forfait 60 Go à 11,99 euros par mois

Vous souhaitez changer de forfait mobile pendant les soldes d’hiver 2020 ? B&You propose en ce moment une nouvelle offre sans engagement, encore meilleure que la précédente, avec non pas 50, mais 60 Go de 4G pour 11,99 euros par mois, à vie.

Face à l’offre RED 60 Go à 12 euros par mois de SFR, Bouygues Telecom répond pendant les soldes avec un nouveau forfait mobile B&You sans engagement. Ce dernier propose également 60 Go de données 4G, mais pour 1 centime de moins par mois.

En bref

La même offre que RED, mais chez B&You

Avec 60 Go en France + 8 Go en Europe

Mais pour 1 centime de moins

Le prix est aussi à vie !

Le forfait B&You 60 Go en série limitée pour les soldes est disponible à 11,99 euros par mois jusqu’au 4 février 2020. On trouve également le forfait 100 Go à 19,99 euros par mois.

Le nouveau forfait B&You à 11,99 euros par mois (à vie) propose toujours les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français, mais avec une enveloppe 4G plus conséquente qu’auparavant. Au lieu de 50 Go, l’offre sans engagement s’enrichit de 10 Go supplémentaires pour passer à 60 Go, le tout sans augmenter le prix de l’abonnement. Cela concerne également la date à l’étranger, qui passe de 6 à 8 Go.

Le forfait B&You à 19,99 euros par mois est toujours présent. Il continue de proposer les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis les DOM et l’Europe vers un numéro français, avec 100 Go, lesquels sont utilisables partout en France. Une enveloppe conséquente qui pourra répondre à plusieurs besoins, comme celui de partager sa connexion via une box 4G par exemple. Enfin, les 10 Go en Europe/DOM ne bougent pas non plus.

Notez que 10 euros seront ajoutés à la commande pour obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe. De plus, la conservation de votre numéro est disponible gratuitement en fournissant le code RIO de votre ligne mobile.

Notre comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir d’autres offres disponibles, n’hésitez pas à utiliser notre comparateur pour trouver le meilleur forfait mobile sans engagement.