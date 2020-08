Philips 55OLED754 : un TV OLED à moins de 1 150 euros

Vous souhaitez passer à l'OLED pour un prix plus bas ? Il faudra regarder parmi les anciens modèles, comme le TV Philips 55OLED754, qui chute à seulement 1 149 euros sur Cdiscount.

Considérée comme la meilleure technologie pour les TV, l’OLED propose généralement la meilleure qualité d’image sur le marché. Pourtant, les écrans OLED haut de gamme restent onéreux. Mais pas tout le temps : d’anciens modèles bénéficient de prix plus doux pour cette technologie. C’est le cas du Philips OLED 754 de 55 pouces en promotion actuellement.

En bref

TV 4K, HDR10+, Dolby Vision et Atmos

L’ambilight sur 3 côtés

De l’OLED à prix plus abordable

Affiché à 1 599 euros lors de sa sortie, puis descendu à 1 417 euros, le TV Philips 55OLED754 est actuellement disponible à seulement 1 149 euros sur Cdiscount, soit une économie totale de 450 euros sur son prix de lancement.

Pour en savoir plus 👇

Pour profiter d’une dalle OLED, de son taux de contraste infini et de sa qualité d’image à un prix plus abordable que la normale, il est intéressant de se tourner vers d’anciens modèles qui ont encore de bonnes performances à proposer. C’est le cas de ce TV OLED 754 de 55 pouces au design très fin et élégant. Il dispose même de la fonction Ambilight sur trois côtés. Cette technologie propre à Philips donne artificiellement plus de profondeur à l’image à l’aide d’un halo lumineux diffusé sur le mur autour du téléviseur dont couleurs sont similaires au programme visionné. C’est plutôt gadget, mais cela donnera un effet sympathique dans la pièce et l’immersion sera meilleure.

Son écran bénéficie d’une définition Ultra HD, et grâce au processeur P5 de la marque, le téléviseur propose également l’upscaling en 4K pour un rendu encore plus optimisé. Il propose aussi les très bonnes normes vidéo HDR10+ et Dolby Vision, et côté son, on retrouvera le Dolby Atmos. La qualité d’image sera excellente, et l’audio sera bien clair. Par ailleurs, Philips propose un taux de rafraîchissement de 100 Hz, un bon point.

En revanche, ce TV Philips OLED est un ancien modèle, on regrettera donc l’absence d’Android TV. A la place, il embarque l’ancien système d’exploitation Saphi. Vous pourrez quand même accéder à des applications comme Netflix ou Amazon Prime Video, mais pas Disney +. Pour pallier les manques de Saphi, il sera possible d’utiliser la TV avec un boîtier multimédia comme le Nvidia Shield TV.

Retrouvez le TV Philips 55OLED754 à 1 149 € sur Cdiscount

Découvrez notre guide d’achat

Afin de découvrir d’autres références sur le marché, nous vous invitons à lire notre guide des meilleures TV OLED en 2020.