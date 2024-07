Qu’est-ce que le mode Débogage USB sur Android et comment l’activer ?

Le Débogage USB est une option cachée d'Android permettant d'accéder à des options supplémentaires lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur. Voici comment l'activer et pourquoi.

Qu’est-ce que le Débogage USB ?

Android dispose d’une option, Débogage USB, qui est utile comme son nom l’indique pour les développeurs afin de déboguer une application. Cette option permet également de débloquer de nouvelles fonctions pour les bidouilleurs, et notamment l’accès aux outils ADB.

Les risques

Le débogage USB est une option qui est pensée pour les développeurs et qui peut présenter quelques risques. En effet, cela permet à un ordinateur d’accéder à des zones spécifiques du téléphone et de réaliser des commandes qui peuvent avoir un impact important pour la sécurité de votre appareil et de vos données.

C’est pourquoi, pour des raisons de sécurité, il est fortement conseillé de désactiver cette fonctionnalité dès que vous avez terminé de l’utiliser.

Comment l’activer ?

Activer les options pour les développeurs

Depuis la version 4.2 d’Android, le menu Options pour les développeurs n’apparaît plus par défaut dans les paramètres du système. C’est pourtant dans les options de développement que ce cache l’option Débogage USB.

Pour avoir accès à ces options, rendez-vous dans les paramètres d’Android, dans la partie « Système », puis « À propos du téléphone ».

Touchez sept fois la zone Numéro de build. Au terme des sept appuis, un message vous indique que vous êtes développeur ! La section Options pour les développeurs apparaît alors dans les paramètres système d’Android.

Pour en apprendre plus sur les options pour les développeurs, nous vous invitions à lire notre guide sur le sujet.

Activer le débogage USB

L’activation du débogage USB est alors très simple. Il suffit de trouver l’option correspondante dans les Options de développement.

Notez qu’à la première connexion avec un ordinateur, le téléphone demandera votre autorisation avant d’activer ce mode avec le PC en indiquant son identifiant unique, un peu à la manière d’un appairage Bluetooth.

Pour en savoir plus sur les possibilités données par ADB, qui nécessite le débogage USB, n’hésitez pas à découvrir notre guide dédié à Android Debug Bridge.

Comment désactiver le mode débogage USB

Pour désactiver le mode débogage USB, il faut réaliser la manipulation inverse. Rendez-vous dans les paramètres de votre téléphone, dans la section Options pour les développeurs et décochez l’option Débogage USB.