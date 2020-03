Comment détourer une image sans logiciel de retouche photo

Détourer une personne d'une photo peut paraître comme une tâche peu aisée pour certaines personnes n'ayant pas de compétences en retouche photo. C'était sans compter sur Remove BG qui a développé une IA qui fait cela pour vous depuis son site web. Voici comment faire.

Vous avez une photo où vous souhaitez détourer un sujet, mais vous n’avez pas les compétences nécessaires pour le faire sur un logiciel comme Photoshop ou Gimp ? Pas de problèmes, certaines intelligences artificielles sont très bonnes à cela.

C’est le cas de celle du site remove.bg qui peut supprimer elle-même le background (d’où le .bg) d’une photo en quelques secondes. Le gros avantage est que ce site vous propose de faire ça gratuitement tant que vous n’êtes pas regardant sur les dimensions de la photo (625 x 400 pixels maximum ; pour une meilleure qualité, il faudra payer des crédits allant de 21 centimes à 2 euros par photo).

Comment détourer facilement le sujet d’une photo

Pour commencer, choisissez la photo que vous souhaitez détourer, pour ce tutoriel, nous allons prendre une photo avec un seul sujet pour faciliter la tâche de l’IA. Plus le détourage est complexe à faire, plus il risque d’être mal réalisé.

Rendez-vous sur le site remove.bg qui vous propose directement sur sa page d’accueil d’ajouter votre photo à détourer.

Le site va charger durant quelques secondes le temps que l’IA fasse son travail et vous voilà avec votre photo détourée avec un résultat souvent très satisfaisant ! Dans notre cas, à part certains contours un peu brouillons (au niveau de la casquette par exemple), le détourage est vraiment impressionnant.

Votre photo détourée, le site vous propose de télécharger la photo en format PNG soit gratuitement en dimension d’aperçu (ici en 500 x 500 pixels), soit en originale en payant (1828 x 1828 pixels). Vous pouvez aussi ajouter directement le fond depuis le site en cliquant sur Edit.

Si vous décidez de modifier la photo depuis le site, vous vous retrouvez sur une nouvelle fenêtre proposant différents fonds et différents niveaux de flou (noté ici comme Blur) de celui-ci pour créer un simili effet portrait. Ce flou peut aussi être appliqué au second plan de la photo originale.

La sélection de fonds de Remove BG n’est pas forcément adaptée à vos envies. Dans ce cas, vous pouvez également rajouter votre propre fond que vous avez enregistré sur votre ordinateur en cliquant sur Select photo.

Remove BG peut détourer différents sujet et pas seulement un humain. En essayant avec un chat ou un chien, le résultat est tout aussi satisfaisant !

Le site est gratuit uniquement en partie, vous pouvez détourer des photos de manière illimitée, mais vous ne pourrez les enregistrer que dans une dimension réduite, tandis que la dimension originale coûte un « crédit ».

Le site propose deux moyens d’en avoir : un forfait mensuel allant de 40 crédits/mois pour 9 euros/mois à 2 800 crédits/mois pour 389 euros ou un achat unique allant de 1 crédit pour 1,99 euro à 500 crédits pour 199 euros.

À noter qu’en créant un compte gratuitement, vous recevrez un crédit offert et l’accès à l’application Windows, Mac, Linux et l’extension pour Photoshop (déjà inclus dans les deux forfaits cités précédemment). Un bon moyen de ne plus passer plusieurs minutes sur Photoshop à essayer tant bien que mal de détourer nos photos.