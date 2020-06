Google Photos : comment masquer une personne de vos souvenirs

Voici un tutoriel pour apprendre à masquer certaines personnes de vos souvenirs sur Google Photos. Le processus ne nécessite que quelques clics.

Tout au long de notre vie, nous croisons un nombre incalculable de personnes. Parfois certaines photos immortalisent ces rencontres et c’est justement ce qui motive la fonctionnalité Souvenirs de Google Photos. En effet, assez régulièrement, si vous ouvrez l’application, vous verrez apparaître de petites bulles en haut de l’interface — à la manière des stories Instagram. Celles-ci affichent des images vous rappelant ce que vous faisiez il y a deux ans, trois ans ou neuf ans à la même époque de l’année.

Cette fonction Souvenirs porte donc bien son nom et peut donc se montrer fort intéressante pour se replonger avec nostalgie dans certains moments agréables du passé. Quoique, parfois le passé n’a pas besoin d’être rappelé. Peut-être n’avez-vous pas envie de revoir le visage de telle ou telle personne remonter à la surface sur votre galerie Google Photos.

Ça tombe bien ! Vous pouvez indiquer à l’application de ne pas inclure une ou plusieurs personnes dans les souvenirs proposés. Il faut en effet savoir que Google Photos jouit d’une reconnaissance faciale très puissante. En temps normal, cela permet de classer vos photos, mais cela peut aussi servir à masquer les individus que vous n’avez plus envie de voir. On vous explique comment faire.

Comment masquer une personne de vos souvenirs Google Photos ?

La première étape pour masquer un visage des souvenirs sur votre compte Google Photos consiste à vous rendre dans les paramètres de l’application. Dans le menu qui s’affiche sous vos yeux, vous allez voir une rubrique Souvenirs. Appuyez dessus.

Ce sous-menu vous permet ainsi de désactiver les souvenirs si vous ne souhaitez tout simplement pas les voir. Pour des ajustements plus fins, il faut regarder dans la section Masquer dans les souvenirs et cliquer sur Personnes et animaux.

Vous arrivez ainsi sur une mosaïque de photos affichant pléthore de visages. Ce sont toutes les personnes dont les visages ont été détectés et enregistrés par votre compte Google Photos.

Ensuite, c’est tout simple, il ne reste plus qu’à chercher le visage des personnes que vous ne souhaitez plus voir apparaître dans vos souvenirs Google Photos et le tour est joué. Un œil barré s’affichera par-dessus les trombines que vous avez sélectionnées.

L’interface précise par ailleurs que « les visages masqués ne s’affichent pas dans les souvenirs, les créations ou la recherche ». Vous voilà tranquille désormais. Évidemment, vous pouvez aussi tout simplement supprimer les photos que vous ne voulez plus voir. À condition de les retrouver.