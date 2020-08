Changer le moteur de recherche et le navigateur par défaut pour Cortana sur Windows 10

Windows 10 propose avec Cortana une barre de recherche directement intégrée au système. Cependant, les recherches web s'ouvrent obligatoirement sur Bing via le navigateur Edge de Microsoft. Bien qu'aucune solution officielle ne soit proposée, des applications permettent de changer le moteur de recherche et le navigateur web lié à Cortana de Bing et Edge à Chrome et Google.

Avec Windows 10, Microsoft a voulu donner une place importante à Cortana et à sa barre de recherche dédiée. L’assistant propose, à la manière de Spotlight sur Mac, de rechercher de nombreuses choses, que ce soit vos fichiers sur votre PC ou des informations sur un indice de conversion, etc.

Cependant, quand la recherche est trop précise, il vous proposera de lancer une recherche sur le web et c’est là que certains n’y trouvent pas leur compte. Cortana oblige à passer par le navigateur Microsoft Edge et le moteur de recherche Bing.

Les utilisateurs de Google Chrome et des moteurs de recherche comme DuckDuckGo ou Ecosia se retrouvent coincés dans le monde Microsoft et le géant de Redmond ne laisse pas de possibilité de changer ces paramètres nativement. Heureusement, il existe des applications le permettant et c’est ce que l’on va voir dans ce tutoriel.

Changer le navigateur par défaut de Cortana avec EdgeDeflector

Cortana force de base à utiliser Microsoft Edge, cependant, le logiciel EdgeDeflector permet de contourner cette restriction et de passer par le navigateur web par défaut que vous avez configuré auparavant.

Rendez-vous sur la page GitHub de EdgeDeflector, téléchargez le logiciel et installez-le.



Il ne vous reste plus qu’à faire une recherche sur votre PC, sélectionner Edge Deflector comme Application par défaut depuis la fenêtre qui va s’ouvrir automatiquement et le tour est joué.

Maintenant que le problème du navigateur est réglé, il faut s’attaquer à celui du moteur de recherche. Pour cela, on va utiliser l’extension Chrometana pour les navigateurs Chromium.

Changer le moteur de recherche par défaut de Cortana avec Chrometana

Chrometana est une extension qui va vous permettre de transférer toutes les recherches Bing vers un autre moteur de recherche. Commencez par l’ajouter à votre navigateur depuis le Chrome Web Store.

La page d’accueil de l’extension va s’ouvrir pour vous proposer trois choix de navigateurs : Google, DuckDuckGo ou Yahoo. Sélectionnez l’un des trois ou ajoutez un autre navigateur comme Ecosia depuis le menu Additional Settings pour que toutes les recherches Bing soient redirigées vers votre moteur favori.

Maintenant, toute recherche effectuée depuis Cortana s’ouvrira sur votre navigateur par défaut avec votre moteur de recherche de prédilection au grand dam de Microsoft…

Petit bémol tout de même, l’extension va rediriger TOUTES les recherches de Bing, pas uniquement celles lancée depuis la barre de recherche Cortana. Si vous vous retrouvez pour X ou Y raison à devoir utiliser le moteur de recherche de Microsoft, il faudra désactiver l’extension pour accéder aux résultats de Bing.

Enfin, si cette fameuse barre de recherche de Cortana ne vous intéresse plus du tout, vous pouvez toujours la supprimer grâce à ce tutoriel.