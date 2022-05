De débutant à développeur web : comment O’clock forme ses étudiants pour le monde professionnel

Se lancer dans la recherche d'une bonne formation de développeur web est une gageure. Comment s'assurer qu'on ne va pas acheter un simple pack de 50 heures de vidéo ? Créée par d'anciens développeurs web, O'clock a l'ambition de proposer un vrai suivi pédagogique grâce à des cours en téléprésentiel.

Que vous soyez en quête d’une reconversion professionnelle ou à la recherche d’un projet post-bac, le développement web est sans conteste l’un des secteurs les plus porteurs. Notamment car ce n’est pas tant le diplôme qui compte pour les recruteurs, mais plutôt les capacités techniques évaluées lors de tests.

Pour vous accompagner dans votre projet, de nombreuses formations existent. Mais celles d’O’clock disposent d’une approche complètement différente. Il ne s’agit pas de simples vidéos que l’on consomme de façon passive devant son écran. À la place, l’organisme propose de vrais cours en téléprésentiel et accompagne de très près ses étudiants, de la recherche de financements à l’emploi.

Un organisme fondé par des développeurs pour des (futurs) développeurs

Derrière O’clock se trouve en fait une équipe de développeurs web de formation, aussi bien à la direction de l’entreprise que chez les formateurs. Ces derniers sont tous employés en CDI par O’clock et tous ont été en activité en tant que développeurs. Il s’agit donc d’enseignants qui connaissent aussi l’univers professionnel.

Surtout, O’clock se démarque par le format de ses formations. Il s’agit de téléprésentiel. Ce qui veut dire que vous devez arriver à l’heure devant votre ordinateur pour ne pas louper le début des cours à 9 heures. Même si vous assistez au cours depuis chez vous, ce format a l’avantage de regrouper les formateurs et les étudiants tous ensemble et en direct. C’est de loin la meilleure solution pour échanger avec ses collègues, pour demander des précisions à l’enseignant et pour s’astreindre à suivre la formation.

Une plateforme conçue sur-mesure pour dispenser des cours

Pas de Zoom et encore moins de Google Meet : O’clock a développé sa propre plateforme pour dispenser ses cours. Elle est notamment conçue pour éviter le phénomène de « zoom fatigue », en n’imposant pas l’usage de sa caméra. La solution est ainsi pensée pour que les nombreuses heures de cours se déroulent de la meilleure des manières. Et si vous avez besoin de rattraper une séquence, des replay sont disponibles.

Cette plateforme joue également à fond la carte de l’interactivité. On y trouve un chat, la possibilité de faire des sondages et même des outils d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Des sous-titres en temps réel accompagnent les interventions et certains cours reçoivent même un interprète en langue des signes.

Enfin, O’clock donne accès à un bureau virtuel pour travailler avec une machine puissante depuis le cloud. Une bonne nouvelle pour les personnes dotées d’un ordinateur vieillissant. Et en cas de besoin, le formateur peut même prendre la main sur votre PC virtuel pour vous aider à réaliser certaines manipulations. Comme si vous étiez dans une salle de cours traditionnelle.

Les langages du moment pour être employable

L’un des principaux objectifs d’O’clock est de rendre ses étudiants prêts pour le marché du travail. C’est pour cette raison que les formations s’orientent vers les langages et plateformes de programmation les plus utilisés du moment : HTML et CSS, PHP, JavaScript, React, WordPress et bien d’autres.

Les formations pour les langages les plus essentiels se dispensent en 6 mois, tandis que celles pour des langages plus spécialisés durent généralement 3 mois. Elles se destinent ainsi aux débutants qui ne démarrent avec aucune connaissance, mais aussi aux développeurs qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences. O’clock offre même une formation en alternance sur une durée de 16 mois.

Enfin, O’clock ne vous lâche pas dans la nature une fois la formation terminée. Pendant tout le cursus, et même après, l’organisme cherche à vous introduire dans le monde professionnel. Une équipe dédiée encadre les étudiants pour les mettre en relation avec des entreprises ou encore bien préparer ses futurs entretiens. Envoyer des étudiants formés et compétents dans des entreprises demandeuses de développeurs qualifiés est encore sa meilleure pub.

Une formation qui peut ne rien vous coûter

À la fin de la formation, O’clock vous permet de passer un titre professionnel de niveau 5, soit l’équivalent d’un bac +2. Une particularité qui permet aux étudiants d’O’clock de bénéficier de plusieurs aides financières d’organismes tels que le CPF, Agefiph, AIF…

Une équipe dédiée d’O’clock accompagne d’ailleurs les étudiants dans les démarches administratives afin de trouver le maximum de financements possible pour les formations. La société affirme que 75 % des étudiants profitent d’une aide totale ou partielle.

O’clock donne accès à une offre clés en main idéale pour les personnes à la recherche d’un nouveau projet professionnel. De la formation au financement en passant par la recherche d’emploi, les novices et les plus expérimentés trouveront de quoi grandir en compétences. D’autant que l’organisme s’efforce de dispenser ses cours sur une plateforme la plus interactive possible, bien loin des clichés de la formation en ligne.

Pour en savoir plus sur O’clock, vous pouvez consulter leur chaîne YouTube qui regroupe de nombreux lives. Ce jeudi 5 mai, l’organisme a tenu un live afin de présenter en détail leur nouvelle formation « Développeur web et accessibilité ».