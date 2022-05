Vous n’êtes plus très sûrs des tweets que vous avez postés ces dernières années ? Ou alors justement, vous ne vous souvenez que trop bien de certains écrits qui ont sûrement dépassé votre pensée. Rendre sa virginité à votre compte Twitter est une opération de longue haleine, sauf si vous suivez cette marche à suivre pour supprimer vos vieux tweets en masse.

Twitter est un formidable lieu d’échange et parfois il peut arriver, emporté par l’élan, de tweeter des choses que nous regrettons ou trouvons gênant par la suite. Il y’a autant de twittos que de raisons de vouloir effacer ses tweets en masse. Toutefois, Twitter ne nous simplifie pas la vie et vous avez déjà tous constaté qu’il faut passer beaucoup de temps pour remonter son fil Twitter, et encore plus pour effacer un par un les gazouillis que vous souhaitez éliminer. Voici comment rendre cette opération plus simple et rapide.

Comment supprimer ses vieux tweets en masse ?

Si vous avez des centaines de tweets, en effacer manuellement certains n’est pas si compliqué. Quand vous en avez des milliers, il faut passer par des apps spécifiques. Il en existe de très nombreuses, mais avant d’en parler, prenons quelques précautions.

Prérequis

Avant de vous lancer dans le grand ménage, faites donc une demande d’archives auprès de Twitter à cette adresse : https://twitter.com/settings/account. La demande peut prendre 24 heures ou plus donc soyez patient.

Quand votre archive est prête, vous n’avez plus qu’à la télécharger. Ainsi, vous gardez sur votre ordinateur votre historique Twitter avant le grand effacement.

Comment supprimer ses vieux tweets en masse : les outils

Tweeter semble tout faire pour rendre la consultation et l’élimination des anciens tweets difficile. Effacer manuellement quelques tweets anciens peut déjà prendre beaucoup de temps, alors en éliminer des centaines ou des milliers a de quoi vous occuper des mois. Pour réaliser cette action de façon efficace, il faut passer par des apps dédiées à cette tache. Il en existe des dizaines, mais nous utiliserons ici TweetDelete qui est totalement gratuit.

Rendez-vous sur https://tweetdelete.net/

Connectez l’app avec votre compte Twitter en cliquant sur Sign With Twitter .

. Après avoir autorisé l’app, vous pouvez commencer à faire votre ménage.

TweetDelete est un outil assez basique qui permet d’effacer les tweets par lot selon plusieurs critères : De temps : vous pouvez faire disparaître les tweets vieux d’une ou deux semaines, d’un, deux, trois ou six mois ou enfin tous ceux de l’année passée. Par mots clés : vous pouvez éliminer tous les tweets contenant les mots de votre choix.



Cet outil vous fera déjà gagner en efficacité, mais il est assez grossier et ne permet pas vraiment la nuance.

Si vous recherchez plus de précision, il faut alors passer par des outils qui eux sont payants, comme TweetDeleter. La procédure pour lier l’app et votre compte Twitter est identique à la précédente.

TweetDeleter est bien plus puissant, permet des recherches bien plus affinées et offre des outils pour repérer les insultes que vous auriez gazouillées par accident bien entendu. Elle propose également d’archiver vos tweets effacés. L’offre gratuite permet d’éradiquer 5 tweets par jour, alors que l’offre à 5,99 euros par mois offre toutes les fonctionnalités en illimité.

Attention, vous ne pouvez effacer « que » 3200 tweets à la fois, une limitation imposée par Twitter. Il ne vous reste plus qu’à vous attaquer à la tâche.

