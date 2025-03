Le bouton secret de votre iPhone que vous ignorez peut-être

Un double tap derrière votre iPhone et… surprise ! Vous connaissiez ce secret ?

Vous avez un iPhone et vous pensez tout savoir sur ses petits secrets ? Il y a une fonctionnalité cachée que vous n’utilisez peut-être pas encore : un bouton invisible à l’arrière de votre téléphone.

En tapant doucement derrière votre appareil, vous pouvez lancer votre appareil photo, allumer la lampe torche ou même reconnaître une chanson avec Shazam. Et le mieux ? Ça marche même si votre iPhone est dans une coque.

Apple le propose sur ses smartphones depuis l’iPhone 8, à condition qu’il tourne sous iOS 14 ou une version plus récente. Pas besoin d’être un pro de la tech pour en profiter : avec quelques réglages simples, vous pouvez transformer ce « tap tap » en raccourci magique pour presque tout ce que vous voulez.

Back Tap, c’est quoi ce truc ?

Alors, commençons par le début : cette fonctionnalité s’appelle Back Tap (ou « Toucher le dos de l’appareil » en français, mais avouons-le, ça sonne mieux en anglais).

L’idée est simple : vous tapotez deux ou trois fois à l’arrière de votre iPhone, et bam, une action se déclenche. Ça peut être quelque chose de basique, comme ouvrir le centre de contrôle ou un truc plus fun, comme lancer l’appli Loupe pour zoomer sur un détail.

Le plus cool, c’est que vous pouvez personnaliser tout ça. Par exemple, configurez un double tap pour voir vos notifications sans avoir à glisser depuis le haut de l’écran – super pratique si vous avez un grand iPhone et des petites mains. Et avec un triple tap, pourquoi pas prendre une capture d’écran en un clin d’œil ? Vous choisissez ce qui vous convient.

Mais Back Tap ne s’arrête pas là. Si vous êtes un peu créatif, vous pouvez aller plus loin grâce à l’application Raccourcis d’Apple. Les possibilités sont presque infinies, et on va vous montrer comment activer cette pépite.

Ouvrez l’appli Paramètres sur votre iPhone, puis direction Accessibilité > Toucher > Toucher le dos de l’appareil. Là, vous verrez deux options : Toucher 2 fois (deux tapotements) et Toucher 3 fois (trois tapotements). À vous de décider ce que chaque geste va déclencher.

Apple vous propose une liste d’actions prêtes à l’emploi : ouvrir l’appareil photo, allumer la lampe torche, baisser le volume, activer le mode silence… Il y a même des options d’accessibilité, comme VoiceOver (pour lire l’écran à voix haute) ou Zoom. Et si vous avez créé des raccourcis dans l’application du même nom, ils apparaîtront aussi dans cette liste. Par exemple, vous pourriez programmer un raccourci qui envoie vos dernières photos dans un album spécifique, puis l’associer à un triple tap.

Un petit conseil : testez différentes combinaisons pour voir ce qui vous facilite la vie. Par contre, attention, il n’y a pas de vibration ou de signal pour confirmer que le tap a fonctionné. Ça peut arriver que vous allumiez la lampe torche par erreur en posant votre téléphone un peu trop fort. Si ça vous gêne, désactivez le double tap et gardez juste le triple tap, moins facile à déclencher par accident.

Pour les photographes en herbe, voici une astuce sympa : associez le double tap à l’appareil photo et le triple tap au volume (qui sert aussi de déclencheur photo). Avec ça, cinq petits taps rapides à l’arrière – deux, puis trois avec une mini-pause entre – et hop, vous prenez une photo, même si votre iPhone est verrouillé.