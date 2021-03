Visa accepte désormais une crypto-monnaie : le stablecoin USDC, mais qu’est-ce que c’est ?

Visa, qui possède l'une des plus grandes plateformes de paiement au monde, a commencé à échanger des crypto-monnaies. Les américains auront la possibilité de payer et collecter en USDC.

C’est un premier pas vers le Bitcoin, l’entreprise américaine Visa accepte désormais l’USDC comme monnaie de paiement aux États-Unis. Vous aurez noté la subtilité, on ne parle pas ici de l’USD (le dollar américain), mais de l’USDC.

Jusqu’à présent, si vous vouliez payer en USDC, vous deviez d’abord convertir ce montant en dollar américain ou en euro, il y avait donc des frais supplémentaires liés au change. Avec le changement de Visa, les clients et les vendeurs peuvent désormais payer directement en USDC pour leurs transactions, ou en collecter. Visa s’est associé à 35 plateformes de crypto-monnaies pour permettre la liaison de portefeuilles USDC. Parmi elles, Coinbase, BlockFi ou encore Crypto.com.

Visa prend donc un peu d’avance sur Mastercard qui a également annoncé des changements similaires, tandis que PayPal prépare également l’arrivée des crypto-monnaies sur sa plateforme. Visa souhaite intégrer le Bitcoin à ses moyens de paiement, l’USDC n’est qu’une première étape importante.

Qu’est-ce que l’USDC ?

Lancée en 2018, l’USD Coin est une crypto stable gérée conjointement par les plateformes Circle et Coinbase via le consortium Center. L’USD Coin est indexé sur le dollar américain. Ce qui signifie qu’un USDC vaut un dollar américain. Il s’agit du deuxième plus grand stablecoin en termes de capitalisation boursière.

Pour parler de l’USDC, il faut vous parler plus précisément des stablecoins. Comme vous le savez sans doute, la fluctuation des crypto-monnaies, comme le Bitcoin ou l’Ethereum, contraste avec les valeurs généralement stables de la monnaie fiduciaire, comme le dollar américain, l’euro ou d’autres actifs, comme l’or. Les valeurs de devises comme le dollar changent progressivement au fil du temps, mais les changements quotidiens sont souvent plus importants pour les crypto-monnaies, où la valeur augmente et diminue régulièrement.

Les stablecoins tentent de lutter contre les fluctuations de prix en liant la valeur des crypto-monnaies à d’autres actifs plus stables — généralement des monnaies fiat et bien souvent le dollar américain.

Comment cela fonctionne-t-il ? Il existe de nombreuses stablecoins avec des fonctionnements différents. Habituellement, c’est le cas pour l’USDC, l’entité derrière cette cryptomonnaie met en place une réserve d’actifs (des dollars américains par exemple). C’est ainsi qu’un stablecoin numérique et un actif du monde réel sont liés. L’argent de la réserve sert de « garantie » pour le stablecoin.