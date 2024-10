Meta Quest 3S : ce nouveau casque VR abordable est déjà moins cher, avec des petits bonus offerts

Envie de se lancer dans la réalité virtuelle et augmentée ? Le récent Meta Quest 3S s’offre déjà une petite ristourne, avec en plus le jeu Batman Arkham Shadow et 3 mois offerts à Meta Quest+.

Eh oui, le récent casque Meta Quest 3S est déjà disponible avec une promotion sur Rakuten, qui apporte en plus un jeu offert, qui n’est autre que Batman Arkham Shadow, de quoi pouvoir tester la bête dès la sortie de la boite. Petit plus, le vendeur est Micromania ce qui évite de se poser des questions sur la provenance du produit.

Le Meta Quest 3S en quelques points

La dernière génération de Meta Quest

Un GPU deux fois plus puissant que l’ancienne génération

Batman Arkham Shadow offert (prix du jeu de 45,99 euros)

3 mois d’essai au programme Meta Quest+

Au lieu de 329,99 euros, le Meta Quest 3S est aujourd’hui disponible en promotion à 299,99 euros sur Rakuten, via le code RAKUTEN30. L’offre est uniquement valable ce mercredi 30 octobre 2024.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Meta Quest 3S. Le tableau s’actualise automatiquement.

La réalité virtuelle et mixte accessible à prix réduit

Annoncé il y a quelques semaines, le Meta Quest 3S se veut une version moins onéreuse que la version 3 du même modèle, avec un prix de sortie compétitif qui veut marcher sur les plates bandes du Vision Pro d’Apple, lequel n’a pas vraiment convaincu la rédaction lors de notre test, surtout pour son prix de 3 999 euros.

Loin de vouloir proposer la même expérience, le Meta Quest 3S est plus grand public, avec un gros accent sur le divertissement et non la productivité. Ce nouveau casque est aussi compatible avec de nombreuses pièces détachées de son grand frère, pour une construction un peu plus respectueuse de la planète, mais aussi des utilisateurs si le besoin de réparation se fait ressentir après quelque temps d’utilisation.

Le Meta Quest 3S est conçu pour proposer de multiples expériences gaming à travers le Meta Store, accompagné par le jeu Batman Arkham Shadow qui vous mettra dans la peau du célèbre Chevalier Noir. D’autres jeux plus gourmands côté graphisme sont disponibles comme l’excellent Asgard’s Wrath tournant à 60 FPS stables avec une qualité graphique impressionnante.

Outre les jeux, ce casque vous permet aussi de visionner des films, des matchs de football, de basket-ball… Avec des applications dédiées vous amenant aux abords des stades et vous pouvez même travailler avec de multiples écrans virtuels.

En revanche, qui dit version allégée dit qu’il y a des concessions qui ont été prodiguées afin d’arriver à un prix aussi bas. Outre le processeur Snapdragon XR2 Gen 2 et ses 8 Go de mémoire vive, la version 3S du Meta Quest se voit amputer de certains composants comme le port jack audio de 3.5mm. Les lentilles Pancake du Quest 3 ne font d’ailleurs plus partie des composants et ont été remplacées par des lentilles Fresnel.

Cette différence se fera ressentir sur le champ de vision beaucoup plus large avec la technologie Pancake, mais cela n’enlève pas la qualité des lentilles du Quest 3S, sauf peut-être un manque de luminosité. En résumé, le Meta Quest 3 propose une définition 4K, alors que le 3S lui propose une définition de 1 832 x 1 920 par œil.

Le casque est aussi conçu pour les personnes portant des lunettes, et offre plusieurs réglages permettant de laisser de la place pour vos montures.

Afin de comparer le Meta Quest 3S avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs casques VR du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.