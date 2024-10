Changer plutôt que réparer : 62 % des Français préfèrent racheter un nouveau produit tech

Selon une récente étude de Fnac Darty, deux tiers des Français préfèrent remplacer leurs appareils plutôt que de les faire réparer. Un comportement qui contraste avec les avancées significatives réalisées dans le domaine de la réparation.

Les Français boudent la réparation. Une récente étude publiée par Fnac Darty indiquent que seuls 38 % sont prêts à sauter le pas alors que des progrès notables ont été réalisés dans le domaine.

Un risque difficile à prendre

Si la France peut se féliciter d’avoir mis en place un indice de réparabilité ayant influé sur l’Union européenne, les comportements des consommateurs français ont encore du mal à évoluer.

Sur une étude menée auprès de 10 000 clients Darty, 62 % des sondés n’ont pas souhaité contacter un réparateur, car 19 % pensent qu’il vaut mieux remplacer face à une panne et 18 % d’entre eux estiment que la réparation leur coûtera trop cher.

Parmi ceux qui envisagent la réparation, s’il y a une incertitude au niveau du résultat ou d’un point de vue du prix, 42 % vont abandonner.

En effet, si le ministère de l’Économie pousse la réparation avec la mise en place d’un bonus de réparation, celui-ci ne s’effectue que si votre produit est réparé.

Un secteur en progression

Dans les secteurs en progressions, Fnac Darty note une progression du côté du Gros électroménager, des ordinateurs portables ou encore des Smartphones. Dans les marques les plus durables, figure en haut du podium, Apple, suivi de Honor et Samsung.

Une déclaration qui va de pair avec les récentes informations transmises par Apple, qui permet enfin de remplacer les pièces de son smartphone par des pièces d’occasion. De nombreuses entreprises comme iFixit travaillent d’arrache-pied pour proposer des tutos, mais également des pièces pour réparer au mieux vos smartphones.

Avec ces nombreux outils à disposition, le travail de pédagogie doit continuer pour inviter de plus en plus d’utilisateurs à réparer leurs produits pour assurer un avenir technologique plus responsable.

Des événements, comme les Journées Nationales de la Réparation, organisée par l’association Halte à l’Obsolescence Programmée et Make.org Foundation peuvent être de bons points d’entrée. La prochaine édition aura lieu du 18 au 20 octobre 2024.