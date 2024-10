iFixit lance l’outil qui fait toute la différence pour changer la batterie d’un iPhone

En complément des efforts d’Apple pour améliorer le potentiel de réparabilité des iPhone 16, iFixit lance un petit outil baptisé « VoltClip » permettant de faciliter grandement l’extraction de la batterie.

Voici le VoltClip, très pratique pour l’extraction d’une batterie d’iPhone 16 // Source : iFixit

Nous vous parlions il y a peu du nouveau système d’adhésif employé par Apple pour maintenir en place (et surtout retirer facilement) la batterie des iPhone 16. Aujourd’hui, on apprend que le site spécialisé iFixit commercialise un accessoire permettant justement de tirer parti de cette nouveauté pour extraire encore plus facilement la batterie de l’appareil.

Pour rappel, les batteries de l’iPhone 16 sont désormais collées à l’intérieur du châssis à l’aide d’un adhésif repensé. Sa particularité est de pouvoir être facilement décollé en y appliquant un simple courant électrique. Comme nous l’expliquions en septembre, une faible tension (obtenue à partir d’une pile 9 volts, par exemple) suffit alors pour en venir à bout, et donc libérer la batterie.

VoltClip… même son nom est cool

C’est là qu’iFixit intervient. Le site spécialisé, qui vend également des accessoires voués à la réparation d’appareils électroniques, a profité de l’occasion pour lancer un petit outil baptisé VoltClip. Ce dernier n’est autre qu’un cordon USB, permettant de délivrer une tension de 9 à 12 V pour détacher la batterie de l’iPhone 16.

L’outil comprend un embout USB-C pour l’alimentation, ainsi que des pinces crocodiles à connecter sur l’appareil. Disponible sur le site officiel d’iFixit a un tarif de 10,95 dollars, le VoltClip vise à rendre l’extraction d’une batterie d’iPhone 16 plus pratique que l’utilisation de connecteurs manuels couplés à une pile 9 volt. Comme nous l’indiquions plus haut, il a néanmoins pour (petit) inconvénient de se limiter à une tension de 9 à 12 V alors qu’Apple évoque dans sa documentation officielle une tension de 30V pour « une extraction plus rapide ».

Avec ou sans l’accessoire d’iFixit, ce nouvel adhésif appliqué à la batterie des iPhone 16 rend en tout cas le remplacement de cette pièce infiniment plus simple et rapide qu’auparavant. L’opération ne prend désormais pas plus d’une ou deux minutes une fois le châssis ouvert.

Auparavant, les réparateurs devaient souvent se coltiner des adhésifs à languettes difficile à retirer du premier coup. Un problème auquel les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max sont par contre toujours confrontés… puisque, étrangement, seuls les iPhone 16 disposent de cette nouvelle solution.