iPhone 16 : Apple a trouvé une combine très maline pour doper sa réparabilité

Pour améliorer le potentiel de réparabilité de ses iPhone 16, Apple mise désormais sur un nouveau dispositif permettant de remplacer plus facilement la batterie. Comment ? À l’aide d’un adhésif un peu particulier.

Vue en éclaté de l’iPhone 16 Pro, pour illustration // Source : Apple

Remplacer la batterie est l’opération de SAV la plus courante sur un smartphone. Pour faciliter cette intervention, Apple s’appuie désormais sur un dispositif qui pourrait doper le potentiel de réparabilité de ses iPhone 16.

Les nouveaux smartphones de la firme s’appuient en effet sur une batterie équipée d’un adhésif différent de celui employé sur celles des iPhone 15. Cet adhésif a pour particularité de pouvoir être facilement décollé en y appliquant un simple courant électrique. Une faible tension (obtenue à partir d’une pile 9 volts, par exemple) suffit pour venir à bout de ce nouveau dispositif, et donc à libérer la batterie, explique PhoneArena.

La fée électricité à la rescousse…

Cette méthode vise à remplacer le système de languettes employé, le plus souvent, pour retirer la colle qui maintient en place la batterie dans le châssis de nos smartphones. Et elle pourrait effectivement simplifier la vie des réparateurs lors de futures interventions sur les iPhone 16… mais pas sur les iPhone 16 Pro.

On apprend malheureusement que ce nouveau dispositif ne serait présent que sur les batteries des iPhone 16 et 16 Plus. Celles des iPhone 16 Pro et 16 Pro Max auraient donc toujours recours à l’ancienne méthode, lit-on.

Apple a quoi qu’il en soit fait d’autres efforts en direction des iPhone 16 et de leur réparabilité. Les deux appareils ont notamment été repensés pour limiter plus efficacement la surchauffe de leurs composants, et l’on apprend que leur caméra TrueDepth n’est pas liée à un appareil en particulier, ce qui permettra de l’échanger entre différents téléphones au besoin.

Enfin, Apple a lancé son Repair Assistant for iPhone. Évoqué pour la première fois en avril, ce service commence à être déployé avec iOS 18. Il permet aux utilisateurs de configurer eux-mêmes des pièces de remplacement sur leur iPhone, de manière à obtenir de ces dernières toutes les fonctions attendues (True Tone sur un écran remplacé, ou l’état de santé de la batterie, par exemple), comme si elles avaient été remplacées par un réparateur agréé.