Cette nouvelle batterie promet une autonomie de 5700 ans

Des chercheurs de l’Université de Bristol et de l’Autorité britannique de l’énergie atomique (UKAEA) ont développé une batterie nucléaire avec une durée de vie astronomique.

Échantillon d’une batterie au diamant // Source : Université de Bristol

Si certains constructeurs promettent une recharge à 100% en moins de trois minutes, que diriez-vous d’une batterie qui n’aurait pas besoin d’être chargée sur une vie entière ? C’est la promesse de ces chercheurs britanniques qui ont développé une batterie au diamant carbone-14, rapporte Interesting Engineering.

Pour faire fonctionner cette batterie au diamant carbone-14, les chercheurs utilisent l’énergie générée par la désintégration radioactive du carbone-14 enfermé dans un diamant pour produire de l’électricité en toute sécurité. Le fonctionnement de cette batterie ressemble à celui des panneaux solaires sauf qu’au lieu de convertir de la lumière en électricité, ils vont capter la radioactivité du carbone-14.

Loin de produire des quantités astronomiques d’énergie, ces batteries au diamant ont le mérite de ne perdre la moitié de leur énergie qu’au bout de 5700 ans. Sarah Clark, directrice du cycle du combustible au tritium chez UKAEA, déclare à ce sujet : « Les batteries au diamant offrent un moyen sûr et durable de fournir des niveaux d’énergie continus de l’ordre du microwatt. Il s’agit d’une technologie émergente qui utilise un diamant fabriqué pour enfermer en toute sécurité de petites quantités de carbone 14 ».

L’équipe de la Diamond Battery // Source : Université de Bristol

Quelles applications ?

Si de telles batteries ne permettent pas d’alimenter directement un smartphone ou un ordinateur, elles ont une utilité dans de nombreux secteurs, comme l’explique le professeur Tom Scott de l’Université de Bristol : « Notre technologie de micro-alimentation peut prendre en charge toute une gamme d’applications importantes, des technologies spatiales et des dispositifs de sécurité aux implants médicaux ».

En plus d’offrir une solution durable pour de nombreux objets électronique, l’utilité de ces batteries ne s’arrête pas là : selon les chercheurs, cette batterie au diamant-14 peut facilement se recycler, ce qui limite son impact environnemental. Toutefois, cette durabilité et cette technologie avancée pourraient avoir un prix : bien que le coût exact n’ait pas été communiqué, on peut supposer, compte tenu des matériaux utilisés, que ces batteries seront dans un premier temps destinées à un usage industriel.