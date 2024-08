Cette marque promet de recharger votre smartphone à 100% en moins de 10 minutes

La marque chinoise Realme bat un nouveau record pour la recharge rapide sur smartphone. La marque a présenté une technologie de charge à 300W, loin devant les autres smartphones… ou la plupart des appareils USB-C.

Le port USB-C d’un iPhone // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Historiquement, on recharge la batterie d’un smartphone avec une source d’alimentation de 5 à 15W. Pour les tablettes, on parle généralement de chargeur 10 à 25W. Au dessus, c’est le monde des PC portable avec des chargeurs de 35 à 135W selon que l’on parle plutôt d’un ultraportable ou d’un PC conçu pour le jeu vidéo.

Avec la course à la recharge rapide des smartphones menée par les fabricants chinois, ces ordres de grandeurs n’ont plus vraiment de sens. La dernière preuve en date, c’est Realme qui dévoile une charge rapide à 300W.

Un temps de recharge express

C’est le compte officiel de Realme qui a fait l’annonce sur Weibo, relayé par Phonandroid, pour teaser la présentation de son prochain smartphone le 14 août. Pour rappel, cette marque appartient au même groupe que Oppo et OnePlus.

La marque n’en n’est pas à son coup d’essai. En 2023, avec le Realme GT3, elle proposait déjà une charge à 240W. Il s’agissait alors de charger complètement un smartphone avec une batterie de 4600 mAh en 10 minutes.

Cette fois, Realme ne promet pas une charge plus rapide, on garde la marque des 100% en 10 minutes, mais avec une charge à 300W, le fabricant peut agrandir la batterie. On passe ainsi à une capacité de 5000 mAh.

Realme fait mieux que Xiaomi

En 2023, Xiaomi a déjà présenté une technologie de charge filaire à 300W. Cependant, la marque n’a jamais commercialisé de smartphone compatible avec cette technologie. De plus, il s’agissait de recharger une batterie de 4100 mAh en moins de 5 minutes. Il semblerait que Realme soit sur le point de battre son concurrent là où cela compte : en annonçant un produit commercialisable.

Le nouveau fleuron de Realme devrait être dévoilé le 14 août pour un lancement prévu pour le 828 Realme Fan Festival qui aura lieu le 28 août. Il célébrera les six ans de l’indépendance de la marque.