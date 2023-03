Realme GT3 : le smartphone de 240 W qui se charge en moins de 10 minutes est là

Realme s'est fait très discret au MWC de cette année, mais était tout de même bien présent. Le constructeur chinois a annoncé la sortie mondiale du Realme GT3, aussi connue en Chine sous le nom de Realme GT Neo 5. Sa particularité : une puissance de charge de 240 W. Dans les faits, cela permet de le recharger en moins de dix minutes.

Le plus grand salon dédié aux appareils mobiles, le MWC, se termine aujourd’hui. Entre les prototypes de smartphones et des écrans toujours plus pliables ou enroulables, il y avait aussi Realme, avec une unique annonce, mais qui peut être de taille. La marque a révélé le lancement mondial du Realme GT3, version occidentale du Realme GT Neo 5 qui va sortir en Chine. Un smartphone Realme avec une puissance de charge de 240 W et dont la batterie peut être remplie en moins de dix minutes : sur le marché, il n’y a pas mieux. Pour le moment tout du moins : Redmi a présenté sur le salon une charge rapide de 300 W.

240 W de charge : moins de dix minutes pour atteindre les 100 %

Le Realme GT3 possède une puissance de charge de 240 W : pour le fabricant, c’est « la puissance maximale possible selon les normes USB-C. » Realme annonce donc des vitesses de charge honnêtement impressionnantes : 80 secondes pour récupérer 20 % et 9 minutes et 30 secondes pour une charge complète. Le tout sur une batterie avec une capacité de 4600 mAh. Durant la conférence, on apprend qu’une charge de 30 secondes permet d’obtenir en autonomie :

3,5 heures d’écoute de musique ;

40 minutes de lecture vidéo ;

25 minutes de jeu.

La marque dit aussi avoir travaillé sur la compacité du chargeur de ce smartphone : il est plus petit que son adaptateur de 150 W déjà commercialisé, tout en proposant 60 % de puissance en plus. Quant à la batterie, elle est dotée d’un système de refroidissement liquide qui en couvre 61,5 %. Elle comprend aussi treize capteurs de chaleur pour adapter la charge en fonction de la température de la batterie. Pour rassurer les clients et la critique, Realme indique aussi une certification TÜV Rheinland de son Realme GT3. Le constructeur chinois a également anticipé les inquiétudes quant à une telle puissance de charge sur la durée de vie de la batterie. Selon lui, le Realme GT3 « a une durée de vie de 80 % après plus de 1600 cycles de charge à 240 W ».

Un Realme GT3 qui propose aussi des fonctions intéressantes

Ce smartphone est résolument tourné vers cette puissance, puisqu’à côté du bloc photo, on trouve ce que la marque appelle le « Pulse » : il s’agit d’un anneau d’éclairage RVB en forme de C. Il offre des effets lumineux en fonction du pourcentage de batterie restante, mais aussi des notifications :

Rouge lorsqu’il reste 20 % ou moins.

Violet lorsqu’il est entre 21 et 100 %.

Il clignote rapidement lorsqu’on reçoit un appel.

Il s’allume en blanc lorsqu’on reçoit une notification.

Il rayonne en bleu, blanc et orange lors du retardateur quand on prend une photo.

Une fonction qui fait relativement penser au Glyphe du Nothing phone (1), ou encore au mix entre un iPhone et un Nothing que nous avons découvert sur le salon. Realme a poussé la personnalisation de ces effets puisqu’on peut choisir parmi 25 nuances de couleur, deux types de rythme et cinq modes de vitesse.

Un smartphone Realme plutôt tourné vers le gaming

Ce qui nous fait dire que ce smartphone du haut du milieu de gamme est davantage tourné vers le jeu vidéo, c’est sa mémoire vive : jusqu’à 16 Go selon les configurations (bien que cela démarre à 8). Il y a aussi l’écran Amoled avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Bien que certains smartphones commencent à avoir de tels taux, la norme reste aux 120 Hz, y compris sur les modèles haut de gamme. D’ailleurs, la luminosité maximale de cet écran est de 1400 cd/m². Le tout fonctionne grâce au SoC Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm.

Sur la partie photo, on sait qu’on a droit à un capteur photo principal IMX890 de 50 Mpx. Il est accompagné d’un capteur ultra-grand-angle de 8 Mpx ainsi que d’un capteur macro de 2 Mpx. De l’autre côté, le capteur selfie propose du 16 Mpx.

Prix et disponibilité du Realme GT3

Si l’on sait que le Realme GT3 sera disponible en Europe, on ne connaît ni sa date de sortie ni son prix. On sait simplement qu’il sera commercialisé à partir de 649 dollars. Côté configurations, plusieurs seront proposées :

8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

12 et 256 Go.

16 et 256 Go.

16 et 512 Go.

16 Go et 1 To.

