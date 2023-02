Mi-iPhone 14 Pro, mi-Nothing phone (1) : prise en main d’un smartphone qui n’a honte de rien

Au MWC 2023, nous avons croisé un smartphone qui n'a pas froid aux yeux puisqu'il copie éhontément à la fois le Nothing phone (1) et l'iPhone 14 Pro pour proposer un drôle de mélange.

Il y a deux types de produits tech : ceux qui innovent et ceux qui copient. Nous allons sereinement ranger l’Unihertz Luna — exposé au MWC 2023 — dans la seconde catégorie. Il s’agit en effet d’un mélange peu subtil entre le Nothing phone (1) et l’iPhone 14 Pro.

Soyons honnêtes, vous avez déjà là l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur ce smartphone. Allons tout de même un peu plus dans le détail pour vous faire part de quelques impressions sur l’appareil.

Des LED un peu laides

La première chose qui attire l’œil est évidemment la partie copiée éhontément sur le phone (1) : les lumières LED RGB à l’arrière. Il s’agissait là de l’élément esthétique le plus marquant du premier smartphone de Nothing lancé en 2022.

Et sur l’Unihertz Luna, on retrouve aussi des options permettant de personnaliser les lumières à l’arrière pour qu’elles s’animent au rythme d’une musique ou que l’animation diffère selon la notification reçue. Bref, l’inspiration du Nothing phone (1) transpire par tous les pores.

Les lumières à l’arrière ne semblaient par ailleurs pas de la plus grande qualité. On distingue assez facilement chaque LED individuellement dès que l’on y regarde de plus près. En comparaison, sur l’appareil de Nothing, elles sont bien plus fines et mieux disposées pour une diffusion plus homogène.

Un iPhone plus épais

Mais quid de l’inspiration de l’iPhone 14 Pro ? Celle-ci est à peine moins flagrante. Il suffit de regarder le design du module photo ou les bordures plates pour deviner qu’Apple reste une marque que beaucoup adorent imiter.

L’Unihertz Luna au MWC 2023 // Source : Frandroid L’Unihertz Luna au MWC 2023 // Source : Frandroid

Au-delà de ça, l’Unihertz Luna n’est pas le smartphone le plus agréable en main. Assez lourd, il est surtout très épais pour accueillir une batterie de 5000 mAh. Le produit est animé par un SoC de MediaTek, l’Helio G99 associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Il se targue d’embarquer un capteur photo principal de 108 Mpx. Comptez aussi sur une prise jack 3,5 mm et une interface très épurée s’appuyant nativement sur Android 12.

Une copie pas chère et un hommage

L’Unihertz Luna va se lancer « globalement » dès le mois de mars 2023. Sans pouvoir révéler le prix officiel du produit, le porte-parole de la marque nous a indiqué que ce tarif resterait sous la barre des 300 dollars américains.

Reste à savoir s’il peut voir le jour en France et à quel somme en euros. En attendant, d’aucuns se moqueront sans doute de ce smartphone qui n’a pas honte de copier. En revanche, si Apple est habitué à voir ses iPhone être clonés par des fabricants — parfois obscurs –, ce n’est pas le cas de la jeune marque de Nothing.

Pour elle, il s’agit presque d’un hommage touchant puisqu’il n’aura suffi que d’un modèle pour déjà donner des idées à des copieurs sans vergogne. Le patron de Nothing, Carl Pei, s’en amuse d’ailleurs sur Twitter.

Une communication habile pour tenter de persuader les consommateurs que son premier smartphone est déjà iconique.

L’homme d’affaires n’était d’ailleurs pas au MWC 2023 pour rien. Il a promis un nouvel appareil Nothing dès le mois prochain et confirmer que le phone (2) sera un smartphone haut de gamme.