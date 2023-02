Au MWC 2023, Carl Pei a annoncé la sortie très prochaine d'un nouveau produit. Avec les dernières rumeurs, on peut déjà s'en faire une idée.

Nothing était timidement présent au MWC 2023. La jeune marque a quand même organisé un moment de communication par le biais de son fondateur Carl Pei, avec Qualcomm.

L’homme d’affaires a notamment donné des nouvelles du Nothing phone (2). En étant sur le stand de Qualcomm, connu pour ses Snapdragon, on pouvait s’attendre à une annonce du côté des smartphones. La surprise venait d’un second teasing, avec une arrivée très proche.

Un nouveau produit « le mois prochain »

Au détour de sa discussion, Carl Pei a annoncé l’arrivée d’un tout nouveau produit « le mois prochain ». Sachant qu’il fait cette annonce le 28 février, cela désigne techniquement le mois de mars. On peut toutefois imaginer qu’il avait déjà le mois d’avril en tête.

Alors de quel produit pourrait-il s’agir ? En sachant que l’on ne parle pas du Nothing phone (2) ici, on serait tenté d’imaginer des successeurs aux Nothing ear (1). Rien ne permet de l’affirmer, mais les rumeurs et fuites circulent déjà autour des écouteurs ear (2).

Les plus imaginatifs pourront cependant se laisser à espérer d’autres types de produits : une montre connectée, un PC, une tablette ou même un autre modèle de smartphone.

Notre journaliste Cassim Ketfi est à Barcelone pour couvrir le MWC 2023 dans sa globalité, mais il y est présent dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Qualcomm.

