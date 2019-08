Acer vient d’annoncer son Nitro XV273X, un moniteur IPS capable d’atteindre une fréquence de 240 Hz, très inhabituelle sur ce type de panneaux. Au travers de cette initiative, la marque taïwanaise pourrait compromettre l’un des seuls véritables atouts de la technologie TN face à l’IPS : son importante capacité en termes de rafraîchissement.

Acer voudrait-il nous faire oublier la technologie TN, ses couleurs ternes et ses angles de vision parfois restreints ? Pas vraiment, mais l’idée semble pourtant en marche. En plus du Predator XN253Q X, un écran TN capable d’un temps de réponse proprement sidérant de 0,4 ms, le constructeur vient d’annoncer un nouveau moniteur IPS : le Nitro XV273X. Ce dernier profite d’une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz. Une première.

1 ms de temps de rémanence seulement pour le Nitro XV273X

L’annonce d’Acer est d’autant plus intrigante que l’écran arbore également un temps de réponse fixé à seulement 1 ms. C’est peu pour de l’IPS. De quoi obtenir un moniteur très réactif, mais aussi un affichage nettement plus fluide et une belle restitution des couleurs (l’un des avantages de la technologie IPS face aux panneaux TN).

Pour le reste, le Nitro XV273X dispose d’une fiche technique relativement classique. Disponible en septembre aux environs de 450 euros, l’écran se limite à une définition Full HD (1920 par 1080 pixels) pour une diagonale pourtant imposante de 27 pouces. Les angles de visions sont pour leur part annoncés à 178° verticaux / 178° horizontaux, tandis qu’une couverture de l’espace colorimétrique sRGB est évoquée. Le contraste s’élève à un taux de 1 000:1 et la luminance maximale s’établit à 400 nits, soit autant que pour le Predator XN253Q X présenté lui aussi cette semaine.

Notons que le moniteur supporte les technologies de VRR (Variable refresh rate) AMD FreeSync et NVIDIA G-Sync, via le programme G-Sync Compatible, comme l’indique Les Numériques.

Côté connectique, on retrouve 1 entrée DisplayPort ; 2 entrées HDMI et un HUB comprenant 4 ports USB 3.0. Le pied du Nitro XV273X est capable de se régler en hauteur sur 10 cm et de pivoter sur 20°. L’écran peut enfin s’incliner entre -5° et +25°, est-il précisé.