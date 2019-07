Acer a annoncé ce mardi son Predator XN253Q X, un nouveau moniteur Gaming de 24,5 pouces. Assez commune au premier abord, cette nouvelle référence se distingue avant tout par une latence inédite ou presque. Grâce à un système d’overdrive, la dalle TN du moniteur peut en effet passer de 1 à 0,4 ms de temps de réponse GTG (gris à gris).

Rapide, le Predator XN253Q X d’Acer l’est assurément. Si d’autres moniteurs proposent déjà des temps de réponse inférieurs à 1 ms (comme le 38GL950G de LG, annoncé il y a peu), le nouvel écran Gaming du constructeur taïwanais s’impose d’ores et déjà comme l’un des plus rapides du marché avec une latence pouvant tomber à 0,4 ms une fois son mode « overdrive » activé. Pour l’heure Acer ne détaille pas le fonctionnement de ce mode d’un point de vue technique, mais le temps de réponse dérisoire qu’il permet d’atteindre serait bel et bien mesuré en gris à gris. En d’autres termes, les 0,4 ms évoqués par Acer n’auraient rien à voir avec un quelconque tour de passe-passe marketing, note PC Gamer.

Même à 1 ms, le Motion Blur est de l’histoire ancienne

Essentiellement destinés à gommer le Motion Blur (le flou de mouvement), les temps de réponse très bas proposés par certaines dalles se montrent déjà efficaces à partir de 1 ms. Même sans passer par son mode « overdrive« , le Predator XN253Q X d’Acer devrait donc atteindre son objectif sans difficulté particulière. L’écran est par ailleurs compatible Nvidia G-Sync.

Pour le reste, ce nouveau moniteur arbore une fiche technique relativement classique. On y trouve une dalle TN Full HD (1920 par 1080 pixels) de 24,5 pouces. La luminance est ici annoncée à 400 nits et le taux de rafraîchissement atteint les 240 Hz. L’écran s’annonce donc comme une solution intéressante pour les amateurs d’eSport. Dalle TN oblige, il faudra en revanche se satisfaire d’une restitution colorimétrique inférieure à ce que propose la technologie IPS. Les angles de vision sont eux aussi moindres, avec « seulement » 170 degrés horizontaux et 160 degrés verticaux évoqués.

Notons enfin la présence d’une connectique relativement généreuse axée sur une entrée HDMI 1.4, une entrée DisplayPort 1.2 et 4 ports USB 3.0. Équipé de deux haut-parleurs de 2 Watts (sur lesquels il ne faudra pas trop compter), le Predator XN253Q X est annoncé à un tarif de 499,99 dollars en précommande. La disponibilité est annoncée d’ici un à deux mois par Amazon US. Nous n’avons pas encore d’informations pour la France.