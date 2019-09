Un Américain a breveté l’idée d’un leurre en forme de clavier d’ordinateur pour attirer les chats.

Si vous êtes l’esclave d’un chat, vous savez probablement que les félins aiment le clavier de votre PC portable, particulièrement si vous êtes en train de l’utiliser.

Pour en finir avec ce problème de la plus haute importance, l’américain Jamaal Kinney Speights a eu une idée, et en a obtenu le brevet 10398125 cette semaine.

Un leurre chauffé

Le brevet décrit un objet reprenant l’apparence d’un clavier d’ordinateur portable, avec un système de chauffage électrique intégré, permettant de tromper un chat, et ainsi lui créer un lit dédié et différent d’un ordinateur portable utilisé.

La demande de brevet a été déposée le 17 janvier 2019 et a été acceptée et publiée par le bureau américain en charge le 3 septembre 2019. La description mentionne que l’invention pourrait également diffuser de la lumière et du son pour simuler l’utilisation afin de satisfaire au mieux le chat.

Comme nous l’expliquons souvent ici, un brevet n’implique pas la commercialisation d’un produit. Il est donc difficile de savoir si et quand Jamaal Kinney Speights entreprendra de commercialiser ce clavier, et enfin libérer de nombreux utilisateurs d’ordinateurs portables.