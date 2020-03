Coronavirus : comment télécharger ou obtenir l’attestation nécessaire pour circuler

Le chef de l'État et le gouvernement ont annoncé de nouvelles mesures restrictives pour limiter les déplacements pendant la crise du Coronavirus Covid-19. Voici comment se déplacer pendant cette période de confinement.

La lutte contre la pandémie du coronavirus a franchi une nouvelle étape hier avec une nouvelle phase de restriction des déplacements. À compter du mardi 17 mars à 12h00, il est désormais interdit de se déplacer sauf pour une série de cas très spécifiques. Les voici :

se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n’est pas possible ;

Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité autorisés ;

Se rendre auprès d’un professionnel de santé ;

Se déplacer pour la garde de ses enfants ou pour aider les personnes vulnérables à la stricte condition de respecter les gestes barrières ;

Faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour du domicile et sans aucun rassemblement, ou pour subvenir aux besoins des animaux de compagnie.

Pour se déplacer pendant la période de confinement, il faut donc être en possession d’une attestation.

Comment obtenir l’attestation de déplacement dérogatoire

Si vous avez une imprimante

Le plus simple si vous êtes en possession d’une imprimante est encore de télécharger et d’imprimer l’attestation proposée par le gouvernement. Il s’agit d’une déclaration sur l’honneur justifiant vos déplacements.

Pour imprimer un document directement depuis un iPhone ou un iPad, nous avons un dossier spécifique expliquant la marche à suivre.

Si vous n’avez pas d’imprimante

Attention, même si vous n’avez pas d’imprimante, vous devez quand même être en possession de l’attestation pour vous déplacer. Le gouvernement précise qu’elle peut-être rédigée sur papier libre.

Voici une capture d’écran de l’attestation de déplacement dérogatoire. Il suffit de la recopier sur une feuille de papier, en remplissant toutes les informations nécessaires et en la signant pour obtenir la fameuse attestation.

38 à 135 euros d’amende pour les infractions

Le gouvernement a annoncé que plus de 100 000 policiers et gendarmes seraient mobilisés pour veiller aux respects des consignes par les Françaises et les Français.

Les infractions à ce nouveau règlement seront sanctionnées d’une amende allant de 38 à 135 euros.