Netflix ajoute un verrouillage de l’écran à son lecteur sur Android

Une nouvelle version de l'application Netflix lui ajoute une fonction longtemps demandée : la possibilité de vérouiller complètement l'écran.

À une époque où les smartphones ont des écrans avec des bords de plus en plus fin, il est fréquent de se retrouver à toucher l’écran sans faire exprès.

C’est particulièrement rageant dans le cas de Netflix où cela veut parfois dire arrêter son feuilleton ou pire, se déplacer dans l’épisode et ne plus se souvenir où l’on en était, ou se faire spoiler malencontreusement.

Heureusement la nouvelle version de Netflix (version 7.52 build 19) corrige ce problème.

Comment verrouiller l’écran tactile sur Netflix

Netflix a mis à jour l’interface du lecteur vidéo de son application sur Android. La nouvelle interface intègre toujours les habituels boutons de lecture de changement d’épisode, de réglage des langues, mais aussi un réglage de la luminosité et une option pour « verrouiller l’écran ».

Une fois activée, il n’est plus possible de modifier quoi que ce soit dans l’interface qui disparait d’ailleurs sous un verrou virtuel. Attention, cela verrouille uniquement l’application, il reste possible de retourner au bureau Android par exemple. C’est une fonction que les lecteurs vidéos proposaient déjà sur Android.

Pour déverrouiller l’interface, il suffit d’appuyer plusieurs fois sur le bouton verrou au centre de l’écran, permettant à l’application de s’assurer que c’est une bien une action volontaire.