Télécharger les attestations de déplacement dans les transports pour Paris et l’Île-de-France

A partir du 11 mai 2020, les attestations ne seront plus obligatoires en France, si vous vous déplacez à moins de 100 km de chez vous. Néanmoins, l'attestation de déplacement sera obligatoire dans les transports publics en Île-de-France pendant certaines plages horaires.

A partir de ce lundi 11 mai, il n’y a plus besoin d’attestation de déplacement en France jusqu’à 100 kilomètres autour de chez vous. Cependant, il sera nécessaire d’avoir des attestations si vous voulez vous déplacer à Paris et en Île-de-France avec les transports en commun pendant certaines plages horaires. Ci-dessous, vous trouverez les attestations à remplir pour vos déplacements pendant ces tranches horaires.

Notez que dans les transports en commun, le port du masque est obligatoire.

Auto-attestation

Si vous devez prendre les transports en commun le matin entre 6h30 et 9h30 et en fin de journée entre 16h et 19h, il faudra vous munir d’une attestation de déplacement.

Plusieurs motifs sont disponibles, les voici :

trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés (pour les auto-entrepreneurs) ;

(pour les auto-entrepreneurs) ; trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;

effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ; déplacements pour consultations et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;

ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ; déplacements pour motif familial impérieux , pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ;

, ; déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel , imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;

, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ; déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;

; déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.

Pour télécharger cette attestation, voici deux fichiers au format Word et PDF :

Il n’y a pas encore d’attestation numérique pour les transports en commun en Île-de-France.

Attestation employeur

L’attestation employeur est à destination des salariés susceptibles de se déplacer pendant les horaires critiques (le matin entre 6h30 et 9h30 et en fin de journée entre 16h et 19h). Ce sont aux employeurs de remplir ces fichiers en choisissant des créneaux horaires étalés pour l’arrivée et le départ de son employé.

Pas d’amendes les 11 et 12 mai, seulement des contrôles pédagogiques, néanmoins l’amende sera de 135 euros à partir du 13 mai 2020.

Les lignes de métro fermées

La RATP a précisé que 75 % de l’activité des transports en commun sera assurée, néanmoins pour assurer un bon suivi des procédures sanitaires, plusieurs lignes de métro sont fermées :

Ligne 2 : Courcelles, Victor Hugo, Place de Clichy, Stalingrad, Villiers et Barbès-Rochechouart,

: Courcelles, Victor Hugo, Place de Clichy, Stalingrad, Villiers et Barbès-Rochechouart, Ligne 3 : Bourse, Malesherbes, Havre Caumartin, Villiers, Opéra et République,

: Bourse, Malesherbes, Havre Caumartin, Villiers, Opéra et République, Ligne 4 : Alésia, Saint-Placide, Barbès-Rochechouart, Raspail et Strasbourg-Saint Denis,

: Alésia, Saint-Placide, Barbès-Rochechouart, Raspail et Strasbourg-Saint Denis, Ligne 5 : Bréguet-Sabin, Campo-Formio, Hoche, Jacques Bonsergent, Laumière, Quai de la Rapée, République et Stalingrad,

: Bréguet-Sabin, Campo-Formio, Hoche, Jacques Bonsergent, Laumière, Quai de la Rapée, République et Stalingrad, Ligne 6 : Raspail et La Motte Picquet-Grenelle,

: Raspail et La Motte Picquet-Grenelle, Ligne 7 : Cadet, Pierre et Marie Curie, Porte de Choisy, Tolbiac, Opéra, Danube, Buttes Chaumont et Stalingrad,

: Cadet, Pierre et Marie Curie, Porte de Choisy, Tolbiac, Opéra, Danube, Buttes Chaumont et Stalingrad, Ligne 8 : Félix Faure, Filles du Calvaire, Ledru Rollin, Liberté, Lourmel, Maisons-Alfort Stade, Michel Bizot, Strasbourg-Saint Denis, Grands Boulevards, Opéra, Porte de Charenton, La Motte Picquet-Grenelle et République,

: Félix Faure, Filles du Calvaire, Ledru Rollin, Liberté, Lourmel, Maisons-Alfort Stade, Michel Bizot, Strasbourg-Saint Denis, Grands Boulevards, Opéra, Porte de Charenton, La Motte Picquet-Grenelle et République, Ligne 9 : Alma Marceau, Charonne, Exelmans, Jasmin, Maraîchers, Havre-Caumartin, Strasbourg-Saint Denis, République et Grands Boulevards,

: Alma Marceau, Charonne, Exelmans, Jasmin, Maraîchers, Havre-Caumartin, Strasbourg-Saint Denis, République et Grands Boulevards, Ligne 10 : Cardinal Lemoine, Charles Michels, Chardon-Lagache, Ségur, Vaneau et La Motte Picquet-Grenelle,

: Cardinal Lemoine, Charles Michels, Chardon-Lagache, Ségur, Vaneau et La Motte Picquet-Grenelle, Ligne 11 : Jourdain, Rambuteau et République,

: Jourdain, Rambuteau et République, Ligne 12 : Abbesses, Assemblée Nationale, Jules Joffrin, Marx Dormoy, Notre-Dame de Lorette, Rennes, Rue du Bac et Volontaires,

: Abbesses, Assemblée Nationale, Jules Joffrin, Marx Dormoy, Notre-Dame de Lorette, Rennes, Rue du Bac et Volontaires, Ligne 13 : Brochant, Liège, Pernety et Place de Clichy

Attention, les horaires du métro sont de 6h à 22h. Même chose pour les RER, veillez à bien vérifier les horaires, 75 % du trafic habituel étant assuré.