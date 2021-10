Mon Petit Placement : l’appli qui rend l’investissement haut de gamme accessible à tous

Mon Petit Placement est une entreprise française avec une promesse simple : faire fructifier votre épargne via son service 100 % en ligne et ce dès 300 euros d’économies. Elle rend les placements financiers les plus dynamiques accessibles au plus grand nombre.

Si le rendement de votre Livret A vous déprime (à raison) année après année, Mon Petit Placement peut vous aider à donner un coup de fouet à votre épargne. Cette entreprise vous permet de placer votre argent dans des assurances-vie plus ou moins prudentes ou plus ou moins offensives, mais bien plus rémunératrices qu’un simple Livret A. Un service entièrement en ligne qui permet non seulement de comprendre où va votre argent, mais aussi de suivre en temps réel son rendement.

Grâce au code promo FRANDROID30, Mon Petit Placement vous propose de découvrir le service avec 30 % de remise pendant un an sur les frais prélevés sur votre performance.

Placer et faire fructifier son argent sans la contrainte de la banque

Il y a encore quelques années, le seul moyen de placer ses économies sur des placements qui rapportaient plus que le livret A demandait obligatoirement de rencontrer son banquier. Avec toute l’inertie que cela entraînait : transport, attente, conseils plus ou moins avisés… Et plus ou moins intéressés.

Quant aux résultats de ces placements financiers, il fallait souvent attendre de recevoir un courrier annuel pour apprendre que l’on avait gagné quelques dizaines d’euros, découvrir les frais de dossiers ou les frais de commissions… ou que son capital avait fondu. Cette lenteur, elle existe d’ailleurs encore dans de nombreuses banques traditionnelles.

Nous sommes désormais en 2021 et des entreprises innovantes ont bien compris que les épargnants n’ont plus forcément envie de se coltiner leur banquier pour savoir quoi faire de leur argent. Mon Petit Placement fait partie de ces acteurs de la fintech qui veulent rendre la gestion de l’argent des particuliers plus facile et surtout plus accessible.

L’offre de Mon Petit Placement est très pertinente aujourd’hui. Les livrets d’épargne classiques (Livret A, PEL, LDD) ne sont plus du tout rentables. Compte tenu de l’inflation qui oscille entre 1 et 1,5 %, les intérêts de 0,5 % de ces livrets font perdre de l’argent aux épargnants.

Pour que ses économies rapportent réellement, l’un des meilleurs placements consiste à se tourner vers les assurances-vie. Elles sont un peu plus risquées, mais l’argent présent sur ces placements n’est jamais bloqué. Comme pour un Livret A, vous pouvez le récupérer à tout moment.

Votre épargne génère des revenus selon votre profil

L’assurance-vie, c’est un gros mot très connoté. Elle n’a en fait rien à voir avec une assurance. Il s’agit en fait d’une enveloppe d’investissement avec une fiscalité avantageuse. On a également tendance à penser qu’elle est réservée à des épargnants âgés et aisés qui préparent activement leur retraite. C’est pourtant faux, puisque l’assurance-vie est adaptée à tous les profils, et justement, le but de Mon Petit Placement, c’est tout simplement de permettre au plus grand nombre de faire fructifier son argent simplement et en toute sécurité.

Le principe de Mon Petit Placement, est simple : il est possible d’investir avec 300 euros d’économies seulement, sans frais d’entrée ni de sortie, en quelques minutes et avec un accompagnement (humain) personnalisé. L’offre est adaptée aux personnes ne s’y connaissant pas en finance comme aux plus experts souhaitant diversifier leur capital efficacement.

L’inscription au service ne demande qu’une dizaine de minutes montre en main. Mon Petit Placement va tout d’abord vous poser des questions via un formulaire pour cerner votre profil d’investisseur, afin de vous proposer les produits financiers les plus adaptés. Est-ce que vous êtes du genre à détester les fortes variations des taux d’intérêt, quitte à avoir un rendement faible ? Ou plutôt à investir sur une longue période (5 à 8 ans), mais que cet argent rapporte le plus possible ?

Dans tous les cas, il n’y a pas de mauvais profil pour Mon Petit Placement, qui va vous proposer 4 types de portefeuilles, et composer l’investissement sur-mesure pour vous, que vous souhaitiez viser un rendement potentiel important (et prendre plus de risque) ou que vous optiez pour un placement plus prudent et moins risqué. Le placement le plus prudent proposé par Mon Petit Placement affiche en moyenne un rendement de 3 % par an ces dernières années, tandis que le plus offensif enregistre une moyenne de 12 % de rendement par an (les performances passées ne préjugent pas des performances futures).

Des gages de confiance et de sécurité

Pour mettre en confiance ses épargnants, Mon Petit Placement se distingue par la façon dont il se rémunère. Ses commissions sont prélevées à la performance. Mon Petit Placement ne prélève ainsi une commission que si votre placement enregistre un rendement positif… Et rien du tout s’il ne rapporte rien.

Il faut également savoir que l’épargne que vous confiez à Mon Petit Placement se retrouve investie dans des portefeuilles d’établissements financiers renommés comme JP Morgan ou Lazard. En option, Mon Petit Placement propose également à ses utilisateurs de sélectionner les domaines des entreprises de leur portefeuille d’assurance-vie : climat, santé, nouvelles technologies, solidarité, etc.

Quels sont les avantages de Mon Petit Placement ?

Mon Petit Placement ne va pas vous assommer de termes techniques ou de procédures contraignantes. Tout se passe en ligne, que ce soit via son site web ou son application (disponible sur Android et iOS). Via son site ou son application, on peut consulter en temps réel le rendement de ses assurances-vie, contacter des conseillers via un chat ou par téléphone et évidemment pour verser ou retirer de l’argent.

Surtout, Mon Petit Placement est très accessible. Vous pouvez par exemple tester le service avec une petite somme puisque le placement minimum est de 300 euros et que vous pouvez récupérer ce pécule quand vous voulez. Enfin, l’entreprise a un réel avantage : vous bénéficiez de l’expertise de ses conseillers, dont la disponibilité et la réactivité ne sont plus à prouver. De quoi investir son épargne simplement et en étant bien accompagné.

Grâce au code FRANDROID30, vous pouvez également profiter d’une remise de 30 % sur les commissions prélevées sur la performance de votre placement lors de la première année.