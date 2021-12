Mon Petit Placement : et si vous arrêtiez de perdre de l’argent avec votre Livret A ?

Prime de fin d’année, cadeaux, treizième mois, la période hivernale est souvent le bon moment pour se pencher sur son épargne. Mais plutôt que de se précipiter vers un Livret A au taux d’intérêt faible, Mon Petit Placement propose une solution simple pour profiter de placements haut de gamme. L’application française fait fructifier votre argent et ce dès 300 euros d’économies et le tout entièrement en ligne.

Du fait de son ancienneté et de sa renommée, le Livret A est le placement par défaut de nombreux Français et Françaises. Le hic, c’est qu’ils perdent de l’argent sans s’en rendre compte. Eh oui, le taux d’intérêt du Livret A est actuellement fixé à 0,5 % alors que le taux d’inflation en France est de 2,8 % (source Insee, novembre 2021) ces derniers mois. Vous avez donc tout intérêt à placer vos économies ailleurs et c’est ici qu’intervient Mon Petit Placement.

Cette entreprise française vous aide à placer votre argent dans des assurances-vie bien plus rémunératrices qu’une épargne classique. Mon Petit Placement propose aussi bien des placements plus ou moins prudents ou plus ou moins offensifs. D’autant que ce service entièrement en ligne vous permet de suivre en temps réel le rendement de votre argent, ainsi que de comprendre où il est placé. Enfin, grâce au code FRANDROID30, vous bénéficiez d’une remise de 30 % sur les frais de Mon Petit Placement pendant la première année.

Des placements haut de gamme enfin accessibles

C’est un des principes de base de l’économie : quand l’inflation augmente, des taux de rendement faibles (comme celui du Livret A) sont toujours désavantageux pour l’épargnant. Mon Petit Placement, de son côté, propose à ses clients 4 types de portefeuilles basés sur des assurances-vie, dont les rendements passés sont supérieurs à 3 % (le rendement moyen était même de 8,3% en 2020). Vous pouvez ainsi profiter d’un investissement sur-mesure en fonction du rendement potentiel que vous visez et de vos objectifs.

Le placement le plus prudent proposé par Mon Petit Placement affiche en moyenne un rendement de 3 % par an ces dernières années, alors que le plus offensif se targue d’une moyenne de 12 % de rendement potentiel par an. Il existe également un portefeuille offrant un rendement moyen de 5 % par an, ainsi qu’une épargne plus ambitieuse avec un rendement moyen de 8 % par an.

Si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, chaque portefeuille de Mon Petit Placement a l’avantage d’afficher un taux d’intérêt supérieur à celui de l’inflation en France. Concrètement, cela signifie que votre épargne vous rapporte de l’argent en cas de rendement positif. Surtout, vous pouvez retirer ou déposer de l’argent à loisir, il n’y a aucun engagement ni frais supplémentaires. De quoi vous constituer un capital simplement et sans avoir à y penser.

Quid de la rémunération de Mon Petit Placement ? La fintech se rémunère via des commissions prélevées sur les performances des placements. Autrement dit, une petite commission est récupérée uniquement si votre placement enregistre un rendement positif. Si rien n’a bougé, Mon Petit Placement ne prélève aucun denier.

Dynamiser son épargne de façon personnalisée

Contrairement à la croyance populaire, l’assurance-vie n’a rien à voir avec une assurance. De même, elle n’est pas réservée aux personnes fortunées ou aux seniors qui préparent leur retraite. Il s’agit d’une enveloppe d’investissement à la fiscalité avantageuse accessible à tous les budgets et à toutes les économies, même les plus modestes.

C’est d’ailleurs tout le but de Mon Petit Placement : permettre à tous et à toutes d’investir son argent facilement et en toute sécurité.

L’épargne que vous confiez à Mon Petit Placement est investie dans des produits financiers haut de gamme dans les établissements financiers JP Morgan ou Lazard. Ils sont alors placés par des experts qui ont une excellente connaissance des marchés financiers.

Cela dit, vous pouvez indiquer à Mon Petit Placement le domaine d’activité des entreprises dans lesquelles vous voulez investir votre portefeuille : climat, santé, nouvelles technologies, solidarité, etc.

Gardez la main sur votre argent à tout moment

Le véritable avantage de Mon Petit Placement est qu’il vous débarrasse des contraintes des établissements bancaires habituelles : rendez-vous avec son banquier, compte-rendu annuel de son épargne sous forme de papier, flou sur l’activité de vos économies, etc.

C’est pourquoi l’entreprise de fintech mise sur un service 100 % en ligne, avec un investissement de départ fixé à 300 euros, sans frais d’entrée ni de sortie.

Pas de panique, vous n’êtes pas lâché(e) seul(e) dans le monde tortueux de la finance. Mon Petit Placement vous accompagne lors de l’inscription avec un questionnaire qui déterminera votre profil d’investisseur. Cette phase d’inscription ne dure pas plus de 10 minutes. L’entreprise vous indiquera ensuite quel type de stratégie correspond le mieux à vos attentes et vos objectifs.

Tout le reste se passe aussi en ligne, via le navigateur internet ou bien à l’aide de la toute récente application Mon Petit Placement (disponible sur iOS et Android). Ils permettent de consulter en temps réel le rendement de ses portefeuilles et de contacter des conseillers via un chat ou par téléphone. Car oui, l’accompagnement humain est bien évidemment de la partie pour vous aider si vous avez le moindre doute.

Mieux, grâce au code FRANDROID30, une remise de 30 % sur les commissions prélevées sur la performance de votre placement lors de la première année est appliquée.