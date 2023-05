Lidl lance son site d’e-commerce en France : est-ce à la hauteur de nos attentes ?

Déjà très actif sur le terrain de la vente en ligne dans d'autres pays comme l'Allemagne, Lidl ouvre maintenant son site de e-commerce aux consommateurs français.

C’est officiel, Lidl, le géant de la distribution allemande, a décidé de se joindre à la fête du e-commerce en France. Déjà présent sur le terrain de la vente en ligne dans d’autres pays comme l’Allemagne, Lidl ouvre désormais son site de e-commerce en France. Attention cependant, les amateurs de yaourts et de bretzels devront prendre leur mal en patience : le site ne proposera pas d’alimentaire, mais plutôt une vaste gamme d’objets variés.

Cela fait suite à l’implantation réussie de plus de 1500 magasins Lidl en France et à une part de marché conséquente de 8 % en 2022. Les français semblent apprécier ce parfum d’outre-Rhin, mais qu’en sera-t-il de leur site de vente en ligne ?

Au programme, des articles d’électronique, de jardinage (avec la marque Parkside), de bricolage, des jouers, des vêtements, des meubles, des jouets et même une section dédiée à la cuisine, qui comprend notamment l’indétrônable « Monsieur Cuisine Plus ». Le site sera officiellement lancé le 23 mai prochain, cependant on peut déjà y accéder.

Des accessoires à la qualité irrégulière

Dans l’électronique, vous pourrez notamment mettre la main sur des chargeurs USB-C à un prix qui ne vous fera pas sauter au plafond. Comme ce modèle 30 Watts de la marque Silvercrest. Si vous vous posez la question, Silvercrest n’est pas le nom du dernier chevalier d’Arthur Pendragon, mais plutôt une marque chinoise qui s’est habillée aux couleurs de Lidl. Vous pourrez également trouver des souris, des claviers, des écouteurs et une station de charge pour manettes PS5.

Lidl prévoit de lancer une application dédiée sur smartphone Android et iOS. Petit bémol dans le monde merveilleux de Lidl en ligne : les frais de port. Ces derniers sont fixés à 4,99 euros par commande pour la livraison. Et pour les articles plus volumineux, le coût sera encore plus élevé. Bref, pour acheter un chargeur à 10 euros, il sera préférable de se déplacer en magasin.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !