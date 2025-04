Pourquoi le prix des consoles pourrait littéralement s’envoler dans les prochains mois

Le bras de fer commercial et économique actuellement en cours entre les États-Unis et la Chine risque fort d’avoir des conséquences fâcheuses sur le prix des consoles de jeu. On vous explique pourquoi.

Le prix de la PS5 Digital Edition a par exemple récemment augmenté en Europe // Source : Frandroid

Très nettement ravivée depuis l’investiture de Donald Trump pour son second mandat, la guerre commerciale en cours entre les États-Unis et la Chine aura — sauf énième volteface de l’Administration Trump, dont la politique commerciale semble très mouvante –, un impact majeur sur le prix des consoles de jeu.

C’est ce que souligne très justement le média spécialisé PC Games, qui rappelle que si la Maison Blanche a pour l’instant exempté les cartes graphiques, les PC portables et les smartphones des 125% de tarrifs (droits de douanes) imposés aux produits fabriqués en Chine… il n’en va pas de même pour les consoles de jeu. Or elles sont pour la plupart construites en Chine.

Vers des consoles aux prix décuplés ?

C’est dans ce contexte de forte incertitude que Sony décidait il y a peu de rehausser à nouveau le prix de ses PlayStation 5 en France.

Cette démarche, d’autres constructeurs risquent fort de l’adopter, eux aussi, dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et pour cause, les droits de douanes cumulatifs sur les consoles de jeu pourraient prochainement atteindre le seuil des 145%.

Le prix des consoles de Sony, Microsoft ou encore Nintendo pourrait ainsi être victime, aux États-Unis comme en Europe, de la surenchère américano-chinoise en matière de tarifs douaniers. Une situation qui impacterait directement les joueurs sur les deux rives de l’Atlantique.

« Les tarifs douaniers signifient que les coûts supplémentaires seraient répercutés sur les consommateurs, ce qui aurait pour effet de nuire à l’industrie et aux emplois qu’elle génère et soutient », explique d’ailleurs très clairement l’ESA (Entertainment Software Association), principal groupe de lobbying de l’industrie vidéoludique.

L’adaptabilité des chaînes d’approvisionnement mise à rude épreuve

Comme le note PC Games, certains constructeurs pourraient néanmoins s’adapter à ce paradigme, en tirant parti de leurs différents sites de production. L’idée ? Contourner autant que possible les droits de douanes.

Cela pourrait notamment être le cas de Nintendo. Certains échos suggèrent en effet que pour sa Switch 2, la firme ferait fabriquer au Vietnam et au Cambodge les unités vouées au marché américain de manière à éviter les gigantesques frais imposés aux produits fabriqués en Chine.

Une stratégie judicieuse, qui pourrait toutefois se heurter aux capacités de production, souvent plus limitées, des usines situées hors de Chine. Par ailleurs, le Vietnam et le Cambodge ne sont pas non plus totalement épargnés par les tariffs voulus par Donald Trump.