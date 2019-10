Fortuneo annonce le lancement de Fosfo, une nouvelle carte bancaire gratuite sans frais à l'étranger. La banque en profite pour généraliser ces conditions à ses cartes Gold et World Elite.

Le marché des comptes bancaires continue d’être très concurrencé depuis l’arrivée des banques en ligne, puis des néobanques. Revolut et N26 ont réussi à convaincre de nombreux clients grâce à l’absence de conditions de revenus et à la gratuité des frais à l’étranger : c’est-à-dire la possibilité de payer et retirer dans une autre devise que l’euro sans aucuns frais.

On voit désormais les banques en ligne riposter à cette offensive avec leur propre compte sans condition et avec gratuité à l’étrange. C’est notamment le cas de Boursorama et sa carte Ultim et c’est aussi ce qu’annonce Fortuneo avec la carte Fosfo. Mais la banque en ligne va cette fois plus loin, et annonce des choses très intéressantes.

Une opération par mois obligatoire

Fosfo c’est une carte bancaire d’entrée de gamme assez simple à comprendre : débit immédiat, assurances minimales, accordée sans condition de revenus, et avec la fameuse gratuité pour les retraits ou les paiements dans d’autres devises que l’euro donc. Seul point faible de l’offre, mais qui se retrouve également chez les concurrents : il faut faire au moins une opération par mois (un paiement par exemple) avec la carte ou la banque facturera 3 euros.

Gratuité pour tous, ou presque

Le plus intéressant dans les annonces de Fortuneo concerne en revanche les cartes classiques Gold Mastercard et World Elite Mastercard. Désormais, les détenteurs de ces cartes auront aussi droit à la gratuité à l’étranger. Seule la carte Mastercard classique continue d’avoir des frais à l’étranger (1,94 % du montant de l’opération). Les conditions sont toutefois un peu plus contraignantes puisqu’il faudra justifier d’un revenu de 1800 euros net mensuels pour obtenir la Gold, et 4000 euros mensuels pour la World Elite.

De même, la carte Gold demande une opération par mois (à défaut la banque facturera 5 euros par mois avant la fin de l’année, 9 euros par mois à partir de 2020), et la carte World Elite demande un versement mensuel de 4000 euros (à défaut la banque facturera 50 euros par trimestre). Ces deux cartes sont disponibles en versions à débit immédiat ou à débit différé, et intègrent plus d’assurances, en particulier pour les voyages.

Alors que les cartes N26, Revolut ou encore Ultim et Fosfo sont plutôt pensés pour être des cartes secondaires, ou des premiers accès aux banques en ligne, alors que les comptes Gold et World Elite sont bien là pour devenir les comptes principaux des clients. Avec cette généralisation de la gratuité à l’étranger, il ne sera plus nécessaire de préparer son voyage par un petit virement vers un compte secondaire.

C’est donc une nouvelle étape que marque Fortuneo et le signe qu’une compétition saine sur le marché bancaire permet de donner de nouveaux avantages aux consommateurs.