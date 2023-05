PowerX et son tanker révolutionnaire : le futur des océans est électrique, ou ne sera pas

L'odeur du pétrole brut en haute mer ! Que pourrait-on bien vouloir de plus ? Et bien, apparemment, une startup nommée PowerX a trouvé la réponse à cette question : des batteries.

Aujourd’hui, l’énergie traverse les océans et les mers de manière polluante, grâce à d’énormes bateaux transportant des carburants fossiles. Ce processus est nuisible à l’environnement en raison des émissions de gaz à effet de serre. De plus, le risque d’accidents maritimes, comme les marées noires, est un enjeu écologique majeur.

Alors que certaines régions bénéficient d’avantages géographiques, comme la proximité de ressources énergétiques, d’autres dépendent ou dépendront d’une énergie produite ailleurs. Il est donc essentiel de trouver une solution durable et respectueuse de l’environnement pour le transport de l’énergie.

Remplacer ces bonnes vieilles cuves remplies d’énergies fossiles par des « citernes » à batterie

PowerX, une startup japonaise, envisage de transformer radicalement le transport maritime d’énergie. Leur idée ? Remplacer ces bonnes vieilles cuves remplies d’énergies fossiles par des « citernes » à batterie.

L’entreprise travaille sur le développement d’un « navire de transmission d’énergie » qui pourra transporter de l’énergie renouvelable à travers le monde. L’ambition de PowerX est de créer un véritable « réseau électrique océanique », en utilisant des bateaux pour acheminer l’énergie propre d’un endroit à un autre.

PowerX est loin d’être une petite startup. Elle est actuellement en train de construire sa propre Gigafactory, qui devrait produire une capacité annuelle de cinq gigawattheures. C’est une démarche audacieuse avec de grosses ambitions.

Battery Tanker X de PowerX

Le premier Battery Tanker X de PowerX, un navire de 140 mètres de long, a récemment été dévoilé. Et accrochez-vous, il a une autonomie de 300 kilomètres. Oui, ce n’est pas grand-chose, mais il paraît que c’est suffisant pour transporter l’énergie des parcs éoliens offshore ou d’alimenter des îles en énergie. Vous savez, là où les câbles sous-marins ne sont pas posés parce qu’il y a trop de mouvements de plaques tectoniques ou que c’est tout simplement trop profond. En effet, l’objectif principal du navire à batterie n’est pas de traverser de vastes étendues océaniques, mais plutôt de fournir de l’énergie à des endroits spécifiques.

Le « Battery Tanker X » est équipé de 96 batteries LFP de qualité marine, d’une capacité de 2,5 MWh chacune, permettant de stocker un total de 241 MWh d’énergie renouvelable. Selon PowerX, cette conception de batterie est hautement évolutive et pourra être étendue à l’avenir. Ces 300 kilomètres d’autonomie ne sont que le début, et l’on peut s’attendre à une augmentation significative de cette distance à l’avenir.

Selon le PDG de PowerX, Masahiro Ito, le premier navire devrait être achevé en 2025, et les premiers tests pratiques devraient commencer l’année suivante.

En conclusion, la vision de PowerX est non seulement ambitieuse, mais aussi pleine d’espoir. Si elle réussit, elle pourrait révolutionner le transport d’énergie à travers les océans, en le rendant plus durable et plus respectueux de l’environnement. Cela pourrait également offrir des solutions d’énergie renouvelable aux régions qui en ont le plus besoin. Il reste à voir si PowerX réussira à mettre en œuvre son projet ambitieux, mais une chose est sûre : nous garderons un œil attentif sur leur progression.

