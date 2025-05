Le fournisseur d’électricité Octopus Energy frappe fort avec sa nouvelle offre dont les tarifs varient selon la saison. L’objectif : réduire le coût à l’année payé par les consommateurs.

Source : Unsplash

Si vous êtes passé à côté, Octopus Energy, c’est le jeune fournisseur d’électricité verte tout droit débarqué d’outre-Manche. En 2025, son objectif reste inchangé : faire économiser gros aux consommateurs et pour ça, l’énergéticien met le paquet avec sa toute nouvelle offre « EcoSaison ». Décryptage !

Octopus Energy innove pour un tarif plus juste

Octopus Energy annonce une nouvelle offre, avec un projet clair et sans équivoque : rendre les tarifs de l’électricité plus transparents et équitables. Pour développer sa formule, le jeune fournisseur britannique a mis le nez dans les données publiées par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE). Résultat des comptes : 450 millions d’euros seraient sur-payés chaque année par une grande majorité de clients Français, notamment par les ménages modestes qui consomment moins que la moyenne.

Pour Vincent Maillard, Président d’Octopus Energy France, « c’est une constante depuis des décennies : l’électricité est bien plus coûteuse à produire en hiver qu’en été. Pourtant, pour l’essentiel, les tarifs réglementés restent les mêmes au gré des saisons. Ils peuvent varier entre jour et nuit (c’est le tarif heures pleines / heures creuses), mais à l’exception du confidentiel tarif Tempo (qui comprend 6 plages de prix !), il n’existe aucune offre qui reflète cette différence de coût. Des prix égaux alors que les coûts sont différents, cela veut dire que certains clients paient plus qu’ils ne coûtent ».

EcoSaison : une offre qui reflète les coûts de production saisonniers

Fort de ce constat, Octopus Energy propose donc désormais l’offre « EcoSaison », ajustée selon les saisons, comme son nom l’indique. L’entreprise ambitionne ainsi de permettre à 75 % des Français de réaliser des économies sur leur facture d’électricité.

Cette offre – valable pour les nouveaux clients depuis le 5 mai 2025 – prévoit une réduction de 21 % pendant les mois d’avril à octobre, lorsque la production d’électricité est moins coûteuse, et un tarif légèrement supérieur (+13 %) en hiver, période où la production d’électricité devient plus chère. Octopus estime ainsi que sa formule pourrait permettre à ses clients de réaliser des économies substantielles, avec une réduction globale pouvant atteindre 30 % du tarif réglementé pendant les mois estivaux. Soit, en moyenne, 33 euros par an.

Par ailleurs, pour encourager la gestion responsable de la consommation, Octopus Energy propose des « éco-sessions ». Autrement-dit, des plages horaires durant lesquelles les clients peuvent choisir de réduire leur consommation d’électricité en échange de bonus financiers. Ce dispositif a permis de verser, cet hiver, plus de 317 000€ de bonus à ses 50 000 clients volontaires.

Une initiative qui s’inscrit dans un contexte particulier, puisque Octopus Energy – fort de son engagement pour la transition énergétique – continue d’investir dans les énergies renouvelables et prévoit d’ores et déjà pas moins d’un milliard d’euros d’investissement d’ici à 2025. Le fournisseur met également à la disposition de ses clients des outils numériques pour mieux maîtriser leur consommation et réduire leurs factures.

À travers cette nouvelle offre, Octopus Energy cherche à offrir aux consommateurs un tarif plus juste et transparent, en phase avec les fluctuations saisonnières des coûts de production d’électricité, tout en poursuivant son objectif d’accélérer la transition énergétique.

Quid de la concurrence

Si, sur le papier, l’offre EcoSaison a de quoi faire rêver et se présente comme une véritable innovation sur le marché de l’énergie, où les choix semblent – à première vue – limités, (oscillant entre offre « à prix fixes » ou « tarifs indexés »), dans les faits, qu’en est-il ?

Les fournisseurs d’énergie ont en réalité depuis longtemps adopté des formules qui s’ajustent non seulement à la disponibilité du réseau, mais aussi aux modes de vie des consommateurs : en témoignent les offres dites « à effacement ». Pour rappel, les offres à effacement consistent à encourager les clients à diminuer leur consommation de manière plus ou moins importante au cours des pics de consommation, afin de soulager le réseau électrique. En échange, évidemment, de différents avantages financiers.

C’est, par exemple, le cas de l’incontournable formule Tempo d’EDF. Ça ne s’arrête pas là, puisque chez le fournisseur historique, on propose également des offres pour le moins variées, comme :

Zen Week-End, avec -30 % sur le prix du kWh HT le week-end et les jours fériés par rapport à la semaine ;

Zen Week-End Plus, avec -30 % sur le prix du kWh HT le week-end et les jours fériés par rapport à la semaine + 1 jour au choix en semaine : lundi, mercredi ou vendredi ;

Zen Week-End Option Flex, avec -33 % en heures creuses sur le prix du kWh HT d’un jour Eco par rapport à celui des Heures Pleines d’un jour Eco 345 Jours par an.

Du côté des fournisseurs d’énergie verte, on propose depuis longtemps l’offre Soir & Week-end, qui permet de bénéficier d’un tarif alléchant sur les périodes de forte présence à domicile. Sans compter la nouvelle offre Modulo, qui permet de bénéficier de prix bas toute l’année, mais aussi :

D’heures solaires à -30 % sur le kWh HT ;

De 15 jours SÉRÉNITÉ à prix cassés, à -65 %.

En bref, du côté des fournisseurs d’électricité, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il existe d’ores et déjà de nombreuses options disponibles pour qui souhaite s’acquitter de factures plus aux prises avec les réalités du marché, mais aussi du quotidien.

Pour résumer, si Octopus Energy n’entend pas révolutionner le secteur de la fourniture d’énergie, le Britannique s’inscrit toutefois dans une tendance de fond : payer un prix de l’énergie toujours plus juste !