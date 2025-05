C’est historique en Chine : les énergies renouvelables prennent le pouvoir face au charbon

La capacité des énergies renouvelables explose en Chine. À quelques décennies de l’objectif de neutralité carbone, la puissance du solaire et de l’éolien dépasse désormais celle des centrales thermiques majoritairement alimentées au charbon. Malgré cela, Pékin reste fermement attaché à cette source polluante.

La Chine répond à son énorme besoin en électricité principalement grâce à ses centrales thermiques à charbon et à gaz. Mais, comme le reste du monde, elle s’est aussi engagée dans la transition énergétique et cherche à réduire la part des énergies fossiles dans son mix. Son objectif : atteindre la neutralité carbone d’ici 2060. Pour y parvenir, la stratégie chinoise mise largement sur les renouvelables, en particulier le solaire et l’éolien.

À tour de bras, Pékin a ainsi construit de nombreuses centrales renouvelables terrestres et offshore. Ces efforts commencent aujourd’hui à porter ses fruits, car, selon l’Administration nationale de l’énergie, pour la première fois, la capacité des installations solaires et éoliennes dépasse celle des centrales thermiques.

Mais la Chine est encore loin de pouvoir crier victoire. En effet, contrairement à ce que la situation laisse penser, la production réelle d’électricité issue des renouvelables reste encore faible par rapport à la puissance installée.

Une ascension fulgurante des renouvelables en Chine

Alors que la Chine est le plus grand pollueur mondial, elle est aussi le pays le plus avancé en matière d’énergies propres. Dans sa stratégie de transition, elle s’est fixée pour objectif d’atteindre 1 200 GW de capacité renouvelable (solaire et éolien) d’ici 2030.

Mais dès 2024, ce seuil était déjà dépassé de 15 %, avec 1 408 GW installés (dont 887 GW de solaire et 521 GW d’éolien). Cela n’a pas empêché le pays de poursuivre sa folle course.

Fin mars 2025, le pays en est déjà à environ 1482, soit un ajout de 73 GW. Autrement dit, en l’espace de trois mois, la Chine a installé bien plus que la totalité du parc nucléaire français. Avec ces nouvelles capacités, le parc renouvelable dépasse désormais « pour la première fois, la capacité installée des centrales thermiques (actuellement de 1 451 GW, ndlr) », indique l’Administration nationale de l’énergie, citée par l’AFP.

Le charbon toujours dominant

La hausse des renouvelables dans le mix énergétique chinois devrait faire diminuer la part des fossiles. Mais le problème, c’est que ces nouvelles sources peinent encore à s’imposer pleinement sur le marché, principalement parce que les gros acheteurs se sont engagés à long terme auprès des exploitants de centrales à charbon.

Aujourd’hui, si le solaire et l’éolien représentent à eux seuls près de la moitié de la puissance électrique totale du pays, ils n’ont produit qu’environ 22,5 % (536 TWh) de l’électricité chinoise au premier trimestre. Le charbon, quant à lui, reste dominant.

Et la situation ne semble pas près de s’inverser. La capacité des centrales à charbon continue même d’augmenter. Rappelons qu’en 2024, la Chine a lancé la construction de près de 100 GW de nouvelles centrales à charbon et s’apprête déjà à en construire d’autres. La filière est donc encore loin de disparaître, d’autant plus que les entreprises minières elles-mêmes continuent à investir pour assurer leur pérennité.

Pourtant, le pays vise un pic d’émissions d’ici 2030, et prévoit même de réduire ses émissions de 65 % par rapport au niveau de 2005 avant la fin de la décennie.