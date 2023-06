YouTube s’octroie une puissante IA pour casser la barrière de la langue

Google devrait progressivement commencer à proposer des doublages automatiques sur les vidéos tournées par des YouTubeurs dont vous ne comprenez pas la langue. Une nouveauté bientôt permise grâce à l'IA.

Réduire autant que possible la barrière de la langue entre les créateurs de contenus et les viewers de différentes régions, c’est l’objectif de YouTube. Si elle a déjà mis en place de gros moyens pour améliorer au fil des ans l’expérience offerte par son système de sous-titrage, la filiale de Google souhaite désormais aller plus loin… en passant au doublage. Pour ce faire, YouTube a mis la main sur l’équipe d’Aloud, une start-up provenant de l’incubateur Area 120 de Google.

Cette dernière a mis au point un service de doublage automatique motorisé à l’IA, que les créateurs de contenus pourront bientôt employer afin de doubler facilement leurs vidéos en une ou plusieurs langues.

Le doublage automatique, comment ça marche ?

Le système mis au point par Aloud est relativement simple, du moins sur le papier. L’outil commence par transcrire à l’écrit la bande audio d’une vidéo, il soumet ensuite le script obtenu à l’utilisateur pour le laisser relire et apporter d’éventuelles corrections. Une fois le script validé par un humain, la traduction est faite, rapidement suivie du doublage par IA.

On apprend en outre de The Verge, que YouTube est en train de tester ce nouvel outil auprès de quelques « centaines » de vidéastes. Seulement trois langues sont toutefois prises en charge, à ce stade, par Aloud (anglais, espagnol et portugais), mais d’autres devraient être ajoutées par la suite.

Interrogé par The Verge, l’un des porte-paroles de YouTube a par ailleurs indiqué que la plateforme « travaille pour que les pistes audio traduites ressemblent à la voix du créateur, avec plus d’expression et de synchronisation labiale », lit-on. Un peaufinage prévu cette fois pour 2024.

En attendant, si vous voulez vous faire une idée du résultat obtenu à l’heure actuelle, vous pouvez consulter cette vidéo. L’originale est en anglais, mais il est possible d’accéder à la version espagnole doublée par IA en sélectionnant la piste audio numéro 2 depuis les réglages de la vidéo.

