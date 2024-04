L’application Gmail sur smartphone va bientôt s’enrichir d’une fonctionnalité IA incontournable

Vous êtes débordé par vos e-mails et vous cherchez un moyen de gagner du temps ? Bonne nouvelle : Gmail sur smartphone pourrait bientôt proposer une fonctionnalité IA indispensable pour résumer vos e-mails en un clin d'œil.

Les utilisateurs de chatbots alimentés par des Language Learning Models (LLM) tels que Gemini ou ChatGPT connaissent bien les atouts de ces derniers : leur capacité à résumer efficacement les informations.

Et bonne nouvelle pour les utilisateurs de Gmail sur Android, une nouvelle fonctionnalité intelligente pourrait bientôt débarquer sur leur application préférée.

Un bouton « Résumer cet e-mail » en préparation

Des utilisateurs avertis ont récemment découvert une fonctionnalité en développement dans l’application Gmail sur Android : un bouton « Résumer cet e-mail ». Ce bouton, situé juste sous l’objet de l’e-mail, serait facilement accessible et permettrait de gagner du temps dans la lecture et la compréhension des e-mails les plus longs.

Cette fonctionnalité de résumé est logique pour les longs e-mails et est propulsée par Gemini et est déjà présent dans la version web de Gmail, accessible aux utilisateurs de la suite Gemini for Workspace. Ce n’est donc pas une grande surprise qu’il fasse son chemin vers l’application Android.

Mais selon la page d’assistance de Google, cette fonctionnalité n’est applicable qu’aux fils de discussion contenant plus de deux réponses. De plus, il est clair que la fonctionnalité Workspace est principalement destinée à un usage en entreprise.

D’un autre côté, ce nouveau bouton sur l’application mobile semble pouvoir s’adresser à tout le monde. Comme le montre la capture d’écran ci-dessus, le bouton apparaît juste sous la ligne d’objet. Cependant, comme cette fonctionnalité en est encore à ses balbutiements, appuyer sur ce bouton ne déclenche actuellement aucune action.