ChatGPT devient encore plus intelligent et pratique au travail

OpenAI annonce l'intégration de Google Drive et Microsoft OneDrive à son service ChatGPT. De quoi permettre d'analyser et d'extraire rapidement des données venant de documents de travail.

On ne présente plus ChatGPT, l’assistant de conversation basée sur l’IA générative GPT d’OpenAI. Depuis son lancement en beta en 2022, le monde entier s’est laissé séduire par sa capacité à répondre à des questions, mais aussi et surtout à synthétiser des informations.

L’outil est donc déjà utilisé par le monde professionnel en entreprise et OpenAI en est bien conscient. L’entreprise a donc développé une mise à jour pour améliorer les capacités de ChatGPT.

Accéder à vos documents de travail en un instant

Jusqu’à présent, pour utiliser un document de travail sur ChatGPT, il était nécessaire d’envoyer le fichier directement à l’outil. Cela voulait parfois dire télécharger une copie du document sur son PC pour ensuite l’envoyer sur ChatGPT. OpenAI va grandement faciliter ce processus en intégrant directement Google Drive et Microsoft OneDrive.

Le moteur de ChatGPT va ensuite pouvoir interpréter les documents fournis et répondre aux demandes de l’utilisateur en fournissant des tableaux ou des graphiques interactifs. En coulisse, OpenAI indique que ChatGPT va en fait écrire du code en Python en temps réel pour gérer et analyser les données fournies dans les documents. Le but est de rendre le tout exploitable en langage naturel, sans avoir besoin de la moindre connaissance technique.

Les graphiques et les tableaux réalisés par ChatGPT seront également téléchargeables à leur tour pour venir s’ajouter facilement à des présentations.

Pour les abonnés

Toutes ces améliorations seront proposées dans les semaines à venir à travers GPT-4o pour les membres ChatGPT Plus, ChatGPT Team et ChatGPT Enterprise. Autrement dit, celles et ceux qui accèdent à la version payante de ChatGPT.