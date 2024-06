Le co-fondateur d’OpenAI ouvre sa nouvelle startup

Ilya Sutskever, le co-fondateur d'OpenAI, vient d'annoncer l'ouverture de sa nouvelle startup d'IA, Safe Superintelligence.

En mai dernier, on apprenait le départ de deux cadres de chez OpenAI. En cause, le manque de sérieux de l’entreprise concernant les risques pouvant être provoquée par l’intelligence artificielle. On apprend aujourd’hui que l’une de ces personnes et co-fondateur d’OpenAI, Ilya Sutskever, ouvre sa nouvelle startup d’IA nommée : Safe Superintelligence.

La sécurité avant tout

L’annonce s’est faite sur X (anciennement Twitter), Sutskever déclarant « La superintelligence est à notre portée ». Avant son départ, Ilya Sutskever était l’une des personnes à la tête de Superalignment avec Jan Leike, qui a également quitté l’entreprise en mai pour rejoindre une société rivale, IA Anthropic. L’équipe se concentrait sur le contrôle des systèmes d’IA, mais a été dissoute peu de temps après l’annonce de leurs départs respectifs.

L’entreprise se veut rassurante, « SSI [Super Safeintelligence] est notre mission, notre nom et l’ensemble de notre feuille de route produit, car c’est notre seul objectif ». Une déclaration faisant écho aux mots prononcé par Leike sur X lors de son départ d’OpenAI : « OpenAI doit devenir une entreprise axée sur la sécurité », « Construire des machines plus intelligentes que l’humain est une entreprise intrinsèquement dangereuse ».

Sutskever a lancé cette entreprise avec Daniel Gross, qui travaillait chez Apple dans le secteur de l’IA et de la recherche et Daniel Levy, un ancien employé d’OpenAI. L’entreprise américaine possède déjà des bureaux à Palo Alto, en Californie, ainsi qu’à Tel Aviv, en Israël.

La recherche de l’excellence

L’entreprise est jeune et continue de se construire. Elle déclare sur X : « Nous rassemblons une équipe restreinte et compétente composée des meilleurs ingénieurs et chercheurs du monde qui veulent se consacrer à SSI et rien d’autre. Si tel est votre cas, nous vous offrons l’opportunité d’accomplir l’œuvre de votre vie et de vous aider à résoudre le défi technique le plus important de notre époque. »

L’usage de superintelligence semblent au cœur de cette nouvelle entreprise, son fondateur déclarait par ailleurs que des entreprises comme OpenAI porterait dans le futur « une énorme responsabilité au nom de toute l’humanité ».