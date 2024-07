Si vous avez du matériel AMD récent, cette nouvelle IA générative est là pour vous

AMD a introduit « Amuse 2.0 ». Cette nouvelle intelligence artificielle, pour l’instant disponible en bêta, permet de générer des images détaillées, directement depuis votre ordinateur, sans recours à internet. Elle s’appuie toutefois uniquement sur les composants les plus récents du géant américain.

Amuse 2.0 déboule en bêta sur les deux dernières générations de CPU AMD, mais aussi sur les Radeon RX 7000 // Source : AMD

AMD vient de lancer en bêta une nouvelle intelligence artificielle générative : « Amuse 2.0 ». Spécialisée dans la génération d’images, cette dernière se distingue des solutions concurrentes d’Open AI, en fonctionnant localement, sans nécessiter de connexion internet. Un avantage certain, contrebalancé par des contraintes matérielles assez strictes. Pour fonctionner, Amuse 2.0 requiert en effet du matériel AMD récent, voire même très récent, et une configuration haut de gamme.

On apprend en effet que la bêta d’Amuse 2.0 est réservée aux machines équipées soit d’un processeur mobile AMD Ryzen AI 300 « Strix Point » (une génération annoncée début juin et lancée il y a quelques jours), soit d’une puce Ryzen 8040 (lancées en toute fin d’année dernière), ou d’une carte graphique AMD Radeon RX 7000. L’ensemble doit par ailleurs être couplé à 24 Go de RAM minimum dans le cas d’une configuration Ryzen AI 300, voire carrément à 32 Go ou plus sur les machines fonctionnant sous Ryzen 8040 ou dotées d’une Radeon RX 7000.

Autant dire que l’IA d’AMD ne s’adresse donc pas à tout le monde. Tout du moins pour l’instant.

Une IA compétitive… et locale !

Dans le détail, Amuse 2.0 permet quoi qu’il en soit de générer des images détaillées, mais aussi de convertir des dessins et des peintures en images de synthèse, ou encore de créer des filtres personnalisés. Cette IA a aussi pour particularité de tirer parti de la technologie AMD XDNA Super Resolution. Son intérêt ? permettre de mettre à l’échelle en 1024 par 1024 pixels une image rendue initialement en 512 x 512 pixels. Une solution efficace pour accroitre sensiblement la vitesse de génération.

Source : AMD

Comme le précise Tom’s Hardware, les utilisateurs professionnels d’Amuse 2.0 devront par contre veiller à la question des copyrights. L’IA d’AMD se base en effet sur des LLMs eux-mêmes entraînés sur de vastes ensembles de données… dont certaines sont protégées par des droits d’auteur. Cet entraînement se fait sans l’autorisation explicite des ayants droit. Par accident, il se peut donc qu’Amuse 2.0 génère des images trop proches de certains contenus protégés. Les utilisateurs devront donc se montrer attentifs.

Cela étant dit, si vous disposez d’une configuration compatible, Amuse 2.0 mérite votre attention. Elle est accessible à cette adresse.