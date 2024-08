Sur les traces d’OpenAI : la maison mère de TikTok se lance dans la création de vidéos par IA

L’intelligence artificielle peut servir à générer du texte, des images, mais aussi de la vidéo. Une fonctionnalité que l’entreprise mère de TikTok ByteDance souhaite développer.

TikTok // Source : Pixabay

TikTok pourrait bientôt proposer un outil de création de vidéo généré par intelligence artificielle. ByteDance se lance avec un outil permettant de créer des vidéos et des images à partir de prompt.

Sur les traces d’OpenAI

En février 2024, OpenAI, la société à l’origine de ChatGPT et de l’outil de génération d’images Dall-E présentait son modèle de génération de vidéo Sora. Un outil qui a fait des émules, invitant d’autres entreprises à se positionner comme ByteDance.

L’entreprise mère de TikTok entend répondre avec son outil Jimeng AI à une demande croissante de création de contenus vidéo par IA en Chine. L’application est sortie sur Android le 31 juillet et est maintenant également disponible sur l’App Store en Chine uniquement.

Pour le moment, on sait simplement que les utilisateurs pourront créer des vidéos à partir de texte sans pour autant avoir des spécificités sur la longueur et la résolution de ces vidéos. On peut toutefois imaginer, que ces dernières seront calibrées pour les réseaux sociaux comme TikTok.

De l’image et de la vidéo

Jimeng AI à une carte à jouer non négligeable dans le domaine de la génération de contenus, car à la différence d’OpenAI et Sora, Jimeng est capable de générer de l’image et de la vidéo.

L’application donne la possibilité de créer jusqu’à 2050 images ou 168 vidéos générées par IA par mois en fonction de la formule d’abonnement choisie. Formule allant de 8 euros pour une souscription mensuelle à 84 euros pour une souscription annuelle (ces tarifs sont établis sur la base d’une conversion en yuan vers l’euro sans tenir compte des différentes taxes pouvant s’appliquer).

Pour le moment, nous n’avons aucunes informations sur la base de données utilisée pour générer ces différentes vidéos. La proximité avec TikTok interroge et on peut évidemment se demander si les vidéos que l’on produit sur le réseau social pourrait alimenter cette IA.

Une pratique que l’on a déjà vue se mettre en place chez d’autres groupes comme Meta. En mai dernier, le groupe voulait utiliser nos posts sur Facebook et Instagram pour booster l’apprentissage de son intelligence artificielle.

