Le patron de ChatGPT poste des tweets de fraises et ce n’est pas si innocent que ça

Connu pour sa communication souvent cryptique, Sam Altman a récemment posté des photos de fraises de son jardin qui, étonnamment, ont plus à voir avec ChatGPT qu’un quelconque amour des fruits rouges.

Vous vous souvenez du projet Q*, cette IA qui a failli coûter sa place au patron de ChatGPT fin 2023 ? Et bien, il semblerait que son lancement soit plus proche qu’on ne pourrait le croire. Encore une fable technofuturiste il y a quelques mois, ce modèle de langage ultra avancé pourrait être intégré à ChatGPT dès l’automne prochain. Pour l’occasion, le nom de code de Q* a été changé et l’IA porte désormais le doux nom de « Strawberry », soit « fraise », en français.

Comme le révèle le média The Information, le successeur de ChatGPT 4 serait déjà assez mûr pour être montré aux autorités américaines. En plein débat mondial sur la régulation des IA, OpenAI espère que ce geste sera vu comme une démonstration de bonne foi de l’entreprise.

OpenAI veut garder sa couronne

Capable en vrac de résoudre des problèmes mathématiques auxquels elle n’a jamais été confrontée et de réduire les risques d’hallucinations, ce modèle de langage pourrait permettre à l’entreprise de garder une longueur d’avance dans le monde désormais ultra compétitif des IA génératives.

Actuellement, « Strawberry » se déclinerait en deux versions. Une « complète », à la pointe de la technologie et qui servirait de base, et une plus réduite et moins coûteuse qui pourrait donc être intégré à ChatGPT dans les prochains mois. Bonus, la version de base de l’IA est capable de générer des données qui serviront ensuite à entraîner ChatGPT.

Vers un « effondrement du modèle » ?

Ces contenus, issus des IA et à destination des IA, sont qualifiés de données « synthétiques » et permettent à OpenAI de moins dépendre de ce que son chatbot trouve sur le web. Cependant, cette boucle infernale d’IA qui entraîne des IA peut aussi conduire à un « effondrement des modèles » ou la qualité du contenu décroît au fur et à mesure, comme dans un jeu de téléphone arabe. Ce principe a été théorisé par une récente étude parue dans le prestigieux journal Nature.

Pas inquiétée par ces risques, OpenAI se servirait donc de Strawberry pour améliorer la prochaine version de ChatGPT (dont le nom de code est « Orion ») qui sortirait en cette fin 2024. Cela permettrait au chatbot de mieux se débrouiller face aux problèmes mathématiques, mais aussi aux problématiques en lien avec la programmation. Reste à voir si les IA sont désormais assez calées pour s’entraîner elles-mêmes.