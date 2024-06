Google, Apple, Microsoft, OpenAI : qui vous convainc le plus sur l’IA ?

En un mois, quatre géants de la tech ont fait des annonces importantes concernant l'intelligence artificielle générative : Google, Apple, Microsoft et OpenAI. Mais parmi elles, qui a la meilleure vision de l'IA et de son usage dans nos vies, selon vous ? Vous pouvez répondre en participant à notre sondage.

En 2024, la tendance tech, c’est bien sûr l’intelligence artificielle, et surtout l’IA générative. En un mois, plusieurs grandes entreprises ont présenté des nouveautés en matière d’IA. Derrière les effets d’annonce, quelques déploiements d’outils ont été mis en place, mais certains seront disponibles dans les prochains mois. Mais vous ont-elles convaincus ? C’est la question que nous vous posons cette semaine.

La guerre de l’IA est lancée : tout le monde y participe

Petit rappel des faits. Le 13 mai dernier, OpenAI présentait GTP-4o, une nouvelle version de son LLM GPT, plus intelligent, plus rapide, plus performant. Il peut même prendre en considération ce que vous lui montrez avec la caméra de votre smartphone et vous pouvez discuter naturellement avec lui. Ce qui en fait un grand concurrent de tous les assistants vocaux tels qu’on les connaissait. Le lendemain, Google tenait sa Google I/O, sa grande conférence annuelle dédiée à ses innovations. Parmi elles, il y avait tout ce qui concernait Gemini, qui est bien parti pour progressivement remplacer Google Assistant. Un chatbot qui se veut disponible dans tous les services Google, sur tous vos appareils, et qui se nourrit de toutes vos données (mails, agenda, documents, etc.).

Puis, c’était au tour de Microsoft fin mai avec son événement Microsoft Build. La firme y avait présenté les PC Copilot+, qui sont sortis cette semaine. Copilot et toutes les fonctionnalités associées, dont Recall, sont présentées comme la révolution de Windows. Et pour marquer le coup, le clavier Windows a changé, avec l’arrivée d’une touche dédiée à Copilot. À noter que certaines fonctions s’appuient sur des technologies… d’OpenAI, les deux entreprises étant associées sur un certain nombre de projets. Enfin, c’était au tour d’Apple début juin de tenir sa WWDC, sa conférence dédiée aux développeurs. La société y a présenté Apple Intelligence, un nouveau système utilisant l’IA générative sur ses produits (iPhone, iPad, Mac) et ses applications, dont Siri. Rédaction de mails, résumés de texte, génération d’images, un assistant vocal plus performant, gestion des notifications…

Quelle est la vision de l’intelligence artificielle qui vous convainc le plus ?

Google, Apple, Microsoft, OpenAI : plusieurs visions de l’IA s’affrontent ici, afin de vous convaincre d’adopter leurs systèmes d’exploitation, applications et produits. Parmi ces quatre grandes entreprises, laquelle vous a le plus convaincu ces dernières semaines ?

