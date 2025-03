GPT et DeepSeek ont leur rival : voici T1, l’intelligence artificielle du chinois Tencent

Le géant chinois Tencent lance en cette fin mars la première version officielle de son modèle de raisonnement « T1 ». Ce dernier s’annonce d’ores et déjà comme l’un des principaux concurrents de DeepSeek… et par extension des IA américaines comme ChatGPT.

Le géant chinois Tencent dispose désormais de sa propre IA // Source : Tencent

ChatGPT et DeepSeek ont désormais un rival de plus, et son nom a au moins le mérite d’être facile à retenir : « T1 ».

Annoncé en version officielle la semaine dernière, le nouveau modèle de raisonnement du géant Tencent fait donc ses premiers pas sur un marché de plus en plus concurrentiel, marqué ces derniers mois par l’apparition de solutions chinoises particulièrement prometteuses venant contester la (fragile ?) hégémonie américaine en matière d‘IA génératives.

La plus connue d’entre elles, DeepSeek, s’est par exemple avérée capable de rivaliser avec les meilleurs modèles de l’américain OpenAI, avec un coup de développement et d’entraînement nettement inférieur. Dans la même veine, d’autres applications comme Magnus ont également attiré l’attention ces dernières semaines.

Tencent se retrousse les manches sur l’IA

C’est dans ce contexte de bouillonnement chinois autour de l’IA que Tencent dégaine donc son nouveau modèle T1. Dans sa dernière version ce dernier offre des temps de réponse réduits, mais aussi des capacités améliorées pour le traitement de documents textuels volumineux, explique Tencent.

T1 peut ainsi « maintenir une logique de contenu clair et des [réponses textuelles] nettes et précises », avance la firme, qui nous promet également un taux d’hallucination « extrêmement faible » pour son IA.

Comme le rappelle Reuters, T1 est en réalité une « demie nouveauté ». Tencent avait en effet déjà commencé à l’utiliser en sous-main sur certaines de ses plateformes. L’application Yuanbao (un assistant personnel) fonctionnait ainsi à l’aide d’une version Preview de ce modèle.

Cela dit, T1 entre cette fois de plain-pied sur le marché en s’appuyant notamment sur le modèle de langage Tencent Turbo S, dévoilé par l’entreprise le mois dernier. Ce dernier est censé délivrer des réponses plus rapides que son rival DeepSeek R1.

Les premiers benchmarks réalisés sur T1 le positionnnte d’ailleurs devant DeepSeek sur certains tests de raisonnement et de connaissance, rapporte Reuters. De quoi justifier les investissements toujours plus importants de Tencent sur le terrain de l’IA.