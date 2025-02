ChatGPT conserve son avance sur le chinois DeepSeek

Pionnier dans l’IA, OpenAI avec son chatbot ChatGPT conserve son avance dans le secteur avec un score de 400 millions d’utilisateurs hebdomadaires.

DeepSeek vs ChatGPT // Source : Frandroid

Avec l’arrivée de DeepSeek, un modèle chinois d’intelligence artificielle d’une entreprise du même nom, le monde de l’IA a connu un bouleversement qui a fait vaciller les plus grandes entreprises dont OpenAI, pionnier dans le secteur avec son chatbot ChatGPT. Aujourd’hui, de nouvelles informations, transmises par CNBC, indiquent que malgré les secousses, l’entreprise américaine se porte bien et voit son nombre d’utilisateurs continuer à augmenter.

Une adoption généralisée

Si l’intelligence artificielle pouvait à ses débuts faire office de curiosité technologique, son rapide développement, faisant la part belle au vol de données, en font aujourd’hui une technologie présente dans de nombreux secteurs technologiques.

Brad Lightcap, directeur opérationnel d’OpenAI, a déclaré que l’entreprise comptait en février 400 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires, soit une augmentation de 33% par rapport aux 300 millions déclarés en décembre.

« Les gens en entendent parler par le bouche-à-oreille. Ils en voient l’utilité. Ils voient leurs amis l’utiliser », a déclaré Lightcap dans des propos rapportés par CNBC. Une utilisation qui se traduit par une augmentation d’utilisateurs que ce soit sur la forme gratuite ou payante de ChatGPT. La version professionnelle comptant aujourd’hui deux millions d’utilisateurs.

Une concurrence ardue

Ironie du sort, l’entreprise qui a elle-même volée des données pour se construire accusait récemment son concurrent chinois DeepSeek de pratiques similaires. Si la vague semble être passée, OpenAI prend note de cette arrivée et indique que « DeepSeek est un témoignage de la façon dont l’IA est entrée dans la conscience publique et dans le courant dominant ».

Loin d’être un effet de mode, l’intelligence artificielle continuent de séduire de plus en plus d’utilisateurs à travers le monde. Une adoption massive qui invite les politiques publiques à définir un nouveau cadre légal pour concevoir une technologie plus éthique avec une meilleure gestion environnementale des ressources que cette dernière consomme.

