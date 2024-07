Sur Android, Google Gemini devient plus pratique grâce à ce petit changement

L'application Gemini sur Android se met à jour et se rapproche un peu plus de Google Assistant. Le chatbot peut désormais nous répondre sans qu'on ait à déverrouiller son smartphone.

C’est presque un secret de Polichinelle : l’application Gemini remplacera à terme Google Assistant. Le chatbot de Google se montre plus « performant » que son assistant vocal historique et commence même à prendre sa place.

Son application Android se complète de plus en plus : après avoir pris le contrôle des alarmes (et autres minuteurs) ainsi que certaines fonctions (volume, lecture/pause), elle peut désormais fonctionner sans avoir à déverrouiller son smartphone.

Pour aller plus loin

Gemini : ce qu’on sait des nouveautés qui arrivent dans les prochains jours

Gemini peut s’activer même si votre smartphone est verrouillé

Ce sont nos confrères de 9to5Google qui ont rapporté ce changement, documenté par Google sur son site de support. Gemini peut dorénavant être utilisé sans qu’on ait à déverrouiller son smartphone.

Google précise que son chatbot peut « répondre à des questions générales », comme on le ferait sur la version web. On peut notamment lui demander la météo : chez Frandroid, nous avons pu essayer ce changement qui paraît effectif. Il est possible de désactiver l’option dans les paramètres de Gemini.