Gemini : ce qu’on sait des nouveautés qui arrivent dans les prochains jours

Une fuite révèle que Google se préparerait au déploiement imminent de fonctionnalités sur Gemini annoncées lors de la dernière Google I/O en mai dernier. De quoi venir améliorer le chatbot qui veut prendre la première place du marché.

Mai 2024 : lors de la Google I/O, l’entreprise présente une flopée de nouveautés pour Gemini, son chatbot d’intelligence artificielle. Mais après les effets d’annonce, viennent les déploiements : c’est ce que s’apprêterait à faire Google pour un certain nombre de fonctionnalités présentées il y a quelques mois. C’est le développeur et leaker français Dylan Roussel qui révèle sur X les prochaines nouveautés de Gemini.

Pour aller plus loin

Gemini : tout savoir sur l’IA de Google qui veut remplacer ChatGPT

Gemini va devenir plus puissant

Premièrement, Gemini devrait voir arriver les extensions très prochainement, pour le moment à destination des abonnés à Google Workspace (si les administrateurs en activent la possibilité, et s’ils sont abonnés à l’option Gemini). Elles seraient pour l’instant en bêta, le temps de tout tester. Pour rappel, les extensions vont permettre aux utilisateurs de laisser Gemini chercher dans leurs documents Drive (Docs, Sheets, etc.). De quoi résumer un projet en cours à partir de plusieurs documents (tableaux financiers, comptes-rendus de réunions, etc.). À noter que les données des abonnés à Google Workspace ne devraient pas être utilisées pour entraîner Gemini.

Autre nouveauté à venir : les « réponses personnalisées » de Gemini. En fait, Google travaillerait depuis plusieurs mois sur une fonctionnalité qui permettrait de faire mémoriser au chatbot ce que l’on souhaite. De quoi faire travailler le chatbot sur ses données, d’éviter de lui redonner en contexte tout le temps ce dont on a besoin et plus généralement d’en personnaliser l’expérience. L’annonce aurait dû être faite lors de la Google I/O selon Dylan Roussel, mais il n’en a rien été. Cette fois-ci, ce serait la bonne : les réponses personnalisées pourraient arriver ce 18 juillet. Une note de mise à jour de Gemini serait prévue pour cette date.

Faire travailler le chatbot sur ses images : Gemini s’y préparerait

Dernière nouveauté à venir a priori : l’intégration de Google Photos dans Gemini. Selon Dylan Roussel, ce sera comme pour Google Drive : le chatbot intègrerait un bouton pour sélectionner le service de stockage de photos. Ensuite, on pourra y sélectionner une photo pour demander à Gemini ce que l’on souhaite faire avec.

Attention : la fonctionnalité ne sera pas la même qu’Ask Photos, une fonction intégrée dans Google Photos, qui elle utilise Gemini. Pour rappel, Ask Photos permet de poser au chatbot des questions en rapport avec toutes vos photos stockées. Selon Dylan Roussel, tous ces changements de Gemini devraient arriver dans les prochains jours. On s’attend également à des annonces le 13 août prochain : c’est là que Google organisera sa conférence Made by Google, autre grand rendez-vous annuel de la firme, avancée cette année.

Si vous voulez recevoir les meilleures actus Frandroid sur WhatsApp, rejoignez cette discussion.