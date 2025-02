Ces nouveaux smartphones pourraient embarquer Gemini Advanced gratuitement

Le prochain smartphone de Xiaomi pourrait bien être éligible à l’offre Gemini Advanced, au même titre que les Google Pixels 9 et que les Samsung Galaxy S25.

Le média Android Authority, habitué au fait décortiquer les fichiers APK d’applications Android, a fait une découverte sur les prochains téléphones qui pourraient être concernés par l’offre Google Gemini. Pour rappel, commercialisé pour une vingtaine d’euros par mois, l’accès à l’IA Gemini Advanced est offert sur une durée limitée sur certains smartphones.

Actuellement, les nouveaux détenteurs d’un téléphones de la série des Google Pixel 9 ou de celle des Samsung Galaxy S25 peuvent bénéficier de l’abonnement gratuitement sur une durée de six à douze mois.

En examinant le code de l’application Google, Android Authority est parvenu à faire main basse sur un information intéressante : aux côtés des Pixel 9 et des Samsung S25, une mention est faite pour le constructeur Xiaomi.

Si aucune précision supplémentaire n’est apportée quant au modèle concerné, les (très) nombreuses informations sur la sortie imminente du Xiaomi 15 Ultra représentent un fort indicateur sur le modèle dans le viseur de Google Gemini.

L’offre de Google d’embarquer Gemini Advanced dans les nouveaux smartphones, mais surtout, d’en proposer un abonnement gratuit sur une durée limitée. La firme de Mountain View espère ainsi habituer les utilisateurs à son modèle d’IA afin de les convertir par la suite à des abonnés payants.

L’évènement de Xiaomi prévu le 2 mars prochain — à l’occasion du Mobile World Congress (MWC) à Barcelone — devrait très probablement nous en apprendre plus sur le sujet.

