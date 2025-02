Gemini offre l’une de ses meilleures fonctions gratuitement

Google commence à déployer une nouvelle fonction pour assistant IA permettant aux utilisateurs d’analyser leurs fichiers.

Après avoir présenté une version plus polyvalente et rapide de son chatbot, Google continue de l’améliorer sur ses différentes plateformes. Si les utilisateurs iPhone peuvent maintenant utiliser un système de recherche avancée, cette nouveauté-ci devrait concerner tous les utilisateurs. Selon des informations recueillies par 9to5Google, il sera prochainement possible de bénéficier gratuitement d’une fonctionnalité d’analyse de fichiers.

Une synthèse à portée de main

Cette fonctionnalité qui permet de poser des questions précises sur un texte et de le résumer, prend en charge de nombreux types de fichiers, précise 9to5Google. On retrouve notamment des fichiers textuels avec la présence de fichiers en TXT, DOC, DOCX, PDF, RTF, DOT, DOTX, ainsi que des formats spécifiques comme le HWP et HWPX. Les fichiers de code sont également de la partie avec les fichiers en C, CPP, PY, JAVA, PHP, SQL et HTML. Les fichiers de calculs et autres données comme le CSV, TSV ou encore le XLS et XLSX sont aussi pris en charge.

Bien entendu, les fichiers proposés par Google, comme les Google Docs et les Google Sheets font aussi partie des fichiers concernés.

La nouvelle fonctionnalité gratuite de Gemini devrait permettre d’analyser différents types de fichiers. // Source : 9to5Google

Pour le moment, nous n’avons pas plus de détails sur la quantité d’informations pouvant être analysée dans cette version gratuite. La version payante de Gemini permet, elle, d’analyser l’équivalent de 1500 pages de textes ou 30 000 lignes de codes.

Une fonction en cours de déploiement

Pour le moment, cette fonctionnalité semble être en cours de déploiement. Bien que certaines rédactions précisent avoir accès à cette avancée lors de nos différents tests, la fonctionnalité ne nous a pas paru accessible que ce soit à travers une connexion en France ou aux États-Unis. Rien n’y a changé, que ce soit sur l’application mobile ou le site Internet. De son côté, Google n’a pas encore mis à jour sa documentation précisant qu’il faut toujours un abonnement à Gemini pour profiter de cette fonction.