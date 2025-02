À Paris, lors du sommet sur l’IA, Sam Altman n’a pas mâché ses mots. Face aux velléités de rachat d’Elon Musk, le patron d’OpenAI a été catégorique : l’entreprise n’est pas à vendre.

Elon Musk lors de son rodéo // Source : Tesla

Le bras de fer entre OpenAI et Elon Musk n’est pas près de se terminer. Mais la dernière tentative d’Elon Musk a échoué.

Dans une décision unanime, le conseil d’administration d’OpenAI a formellement rejeté une offre monumentale de 97,4 milliards de dollars proposée par un consortium mené par le milliardaire Elon Musk.

La réponse d’OpenAI a été sans équivoque. Par la voix de son président Bret Taylor, l’entreprise a déclaré : « OpenAI n’est pas à vendre, et le conseil d’administration a rejeté à l’unanimité la dernière tentative de Elon Musk de perturber sa concurrence« . Une position que Sam Altman, le CEO d’OpenAI, avait déjà exprimée plus tôt cette semaine avec un laconique « non merci » sur le réseau social X, provoquant une réponse cinglante d’Elon Musk qui l’a qualifié « d’escroc« .

Le consortium, qui comprend notamment la startup d’IA de Musk (xAI), Valor Equity Partners, Baron Capital et le courtier hollywoodien Ari Emanuel, avait alors posé un ultimatum : il retirera son offre si OpenAI persiste dans son projet de transformation en entité à but lucratif.

Cette tentative de rachat s’inscrit dans un contexte juridique tendu. Elon Musk, qui a quitté OpenAI en 2019, a déjà engagé des poursuites contre l’entreprise, Sam Altman et Microsoft en août dernier pour rupture présumée de contrat.

Pour aller plus loin

L’histoire troublante entre Elon Musk et OpenAI (GPT-4, ChatGTP, etc.)