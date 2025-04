Je continuerai d’être poli avec ChatGPT et j’ai maintenant une excellente raison

Le patron d’OpenAI a pointé du doigt la politesse inutiles des utilisateurs envers ChatGPT. Une politesse qui coûte très cher à ‘entreprise.

Êtes-vous poli avec un assistant automatique comme Siri, ou un chatbot comme Gemini et ChatGPT ? Moi je le suis toujours. J’ai toujours été attaché à l’idée de demander gentiment les choses, même à une machine.

Non pas parce que je crains qu’elle s’en souvienne dans l’avenir où elle sera devenue notre maitre façon Terminator, mais parce que cela fait partie pour moi du jeu de rôle.

Des millions de dollars dépensés pour nos « s’il te plait »

Ce débordement de politesse pour ChatGPT a en fait un sérieux coût pour OpenAI. C’est Sam Altman, le patron de l’entreprise, qui s’en fait l’écho sur X (anciennement Twitter), en répondant à un utilisateur qui se demandait « combien d’argent dépense OpenAI à cause des gens qui disent s’il te plait ou merci à ses modèles ? ».

Des dizaines de millions de dollars très bien dépensés… vous ne savez jamais

Comme le souligne Numerama, Sam Altman ne donne aucun détail sur le calcul de cet ordre de grandeur. On ne sait pas si c’est depuis le lancement de ChatGPT ou récemment.

Pourquoi un tel coût ?

Toute l’explication se tient dans le fonctionnement d’un moteur comme ChatGPT. Plus précisément dans la tokenisation de la requête qui sera découpée et analysée par morceau (un token).

Les éléments de politesse alourdissent, inutilement, avouons-le, la requête envoyée par ChatGPT au LLM et donc la consommation en ressource faite sur les datacenters.

Sam Altman donne une raison de plus d’être poli

Aussi, s’il se trouve que vous utilisez ChatGPT ou l’un des services d’OpenAI, mais que vous n’êtes pas le plus grand fan de l’entreprise, vous pourriez être tenté de redoubler de politesse à l’avenir.

Ce serait toutefois oublier le bilan très mauvais en matière d’environnement induit par l’utilisation de l’IA générative. En rajoutant de la politesse, on rajoute du travail à ChatGPT, et donc on alourdit aussi son empreinte.